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РИА Новости

В Биробиджане из-за паводка подтопило колодцы с питьевой водой

06:24 19.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаводок
Паводок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Паводок. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Колодцы с питьевой водой подтоплены паводком в городе Биробиджане Еврейской автономной области, организован подвоз питьевой воды жителям, сообщает мэрия города.
Ранее сообщалось, что из-за разлива рек Бира и Икура в Биробиджане в воскресенье объявлен режим ЧС. Как сообщает мэрия города, за ночь гидрологическая ситуация ухудшилась. Утром в понедельник в мэрии прошло заседание комиссии по ЧС.
"В зоне подтопления оказались колодцы с питьевой водой. Необходимо сегодня организовать прием заявок от граждан, которых необходимо снабдить водой. Информацию они должны оставить в ЕДДС по телефону 4-10-10. МУП "Водоканал" должен быть наготове. А к вечеру должен быть составлен график подвоза воды", - приводятся в сообщении слова мэра Биробиджана Александра Головатого.
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Он отметил, что за ночь гидрологическая ситуация ухудшилась в поселках Железнодорожный, Левобережный, Восточный, Кирпичики, Лукашово, Биробиджан-2, которые входят в состав города. Под угрозой подтопления в ближайшие сутки поселки Тукалевский, Партизанский-1 и Партизанский-2, которые также являются микрорайонами Биробиджана.
"Ночью из поселка имени Лукашова вывозили бабушку. Ее разместили в общежитии технологического колледжа. Мы эвакуировали в это общежитие 13 человек. Я думаю, людей будет больше. На сегодняшний день в случае необходимости сможем разместить в общежитиях учебных заведений города порядка 70 человек. Плюс к этому на базе ЦДТ у нас есть ПВР (пункт временного размещения – ред.), который сможет принять 40 человек. Сегодня туда завезем кровати и постельные принадлежности. Все это нам предоставило руководство УФСИН по ЕАО", - сказал Головатый на совещании.
Как сообщает мэрия, в подтопленные районы отправлены оперативные группы мэрии города и полицейских. К вечеру понедельника они должны предоставить главе города информацию о подтопленных домах и улицах, количестве пострадавших и нуждающихся в эвакуации в ПВР.
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