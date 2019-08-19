Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой

"Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (планы покупки. – Прим. ред.) несерьезно", - сказала она.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написала, что Дональд Трамп хочет купить Гренландию, в том числе для расширения американского военного присутствия в Арктике. Позднее президент США подтвердил журналистам, что "стратегически" интересовался возможностью покупки острова.

Датских политиков планы Трампа возмутили, а в гренландском МИД, в свою очередь, заявили, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи".