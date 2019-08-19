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РИА Новости

Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой

06:07 19.08.2019 (обновлено: 07:24 19.08.2019)
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© РИА Новости. Фото Ивана ЗахарченкоГренландия
Гренландия
© РИА Новости. Фото Ивана Захарченко
Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
"Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (планы покупки. – Прим. ред.) несерьезно", - сказала она.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написала, что Дональд Трамп хочет купить Гренландию, в том числе для расширения американского военного присутствия в Арктике. Позднее президент США подтвердил журналистам, что "стратегически" интересовался возможностью покупки острова.
Датских политиков планы Трампа возмутили, а в гренландском МИД, в свою очередь, заявили, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи".
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Вчера, 08:00РИА Новости
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АрктикаДанияСШАГренландияВ мире
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