Ребенка, два дня блуждавшего по омской тайге, выписали из больницы

КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Трехлетний ребенок, пропавший в тайге под Омском и два дня там блуждавший, выписан из больницы, сообщили РИА Новости в Большереченской районной больнице.

"Ребенок выписан. Отклонений в состоянии здоровья у него не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.