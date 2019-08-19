Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T06:05Z
https://ria.ru/20190819/1557623143.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155752/56/1557525623_0:148:1280:868_1036x0_80_0_0_82b2f9b311df248054b3d6305e143ea1.jpg
РИА Новости

Ребенка, два дня блуждавшего по омской тайге, выписали из больницы

06:05 19.08.2019
1787
© Фото : МВД России по Омской областиПоиски трехлетнего мальчика в Омской области
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
© Фото : МВД России по Омской области
КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Трехлетний ребенок, пропавший в тайге под Омском и два дня там блуждавший, выписан из больницы, сообщили РИА Новости в Большереченской районной больнице.
"Ребенок выписан. Отклонений в состоянии здоровья у него не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.
В четверг в управлении МЧС по Омской области сообщили, что ребенка нашли живым в нескольких километрах от места пропажи. Он мог ходить, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Мальчика сразу перевезли в Большереченскую районную больницу. Во время транспортировки ему сделали инфузионную терапию в связи с крайней степенью обезвоживания, ребенка обогрели и накормили. В пятницу в больнице сообщили, что ребенка перевели из реанимации в детское отделение, так как врачи не обнаружили у него изменений здоровья после перенесенного стресса.
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
16 августа, 13:15РИА Новости
Волонтер рассказала, как удалось найти потерявшегося под Омском мальчика
1311100
Обсудить 0
Омская областьПроисшествия
Рекомендуем
Джордж Р. Р. Мартин
Джордж Мартин назвал окончание "Игры престолов" избавлением
РИА
Новости
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем
Видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Лента
новостей
Паводок в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие сутки
Актер Том Хиддлстон на премьере фильма Тор 2: Царство тьмы в Лондоне, Великобритания
Том Хиддлстон раскрыл новые подробности сериала про Локи
Белорусские рубли
СМИ назвали крупнейших должников России
Вид Земли с МКС
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Военнослужащий правительственной армии Сирии
СМИ: сирийская армия вошла в Хан-Шейхун, ликвидировав нескольких боевиков
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
Уровень реки Раздольная в Уссурийске достиг критической отметки
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
АЗС
Определены регионы России с самым доступным бензином
Гренландия
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Певица Валерия
Сын Валерии женился втайне от родителей
Новейшее гидрографическое судно проекта 19910
Тихоокеанский флот пополнился гидрографическим судном "Александр Рогоцкий"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Нефть дорожает на данных об атаке дронов на саудовское месторождение
08:34Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильников в школах
08:33Посол Ирана подтвердил отплытие танкера с иранской нефтью из Гибралтара
08:31Жителей низинных районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления
08:26Донецкий вокзал впервые за пять лет начал отправлять пригородные поезда
08:14Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:12Под Самарой при столкновении трех легковушек погибли три человека
08:12В Роскачестве рассказали, каким должен быть натуральный майонез
08:09Учения российского флота растянулись почти в два раза из-за НАТО и непогоды
08:05Ракету с роботом Федором установили на стартовый стол Байконура
08:01В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:59Подъем уровня Амура у Хабаровска продолжится до 25-26 августа
07:48В Приморье завели дело о похищениях людей сотрудниками центра реабилитации
07:29СМИ: Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы
07:27Около 40 населенных пунктов в Хабаровском крае оказались в зоне паводка
07:15В Хакасии будут судить мужчину, помогавшего террористам
07:12В Приамурье начались выплаты федеральной помощи пострадавшим от паводка
06:52В Иркутской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
06:51В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом
06:51Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете
Лента новостейМолния