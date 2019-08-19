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РИА Новости

В Адыгее объяснили низкую позицию региона в рейтинге доступности бензина

06:03 19.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АЗС. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Сравнительно низкий уровень доступности бензина для населения в Адыгее объясняется маленькими зарплатами и отчасти ценами основного оператора, объяснили РИА Новости в региональном министерстве экономического развития.
Чтобы оценить доступность автомобильного топлива, эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России.
Наверху рейтинга оказались преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2080 литров. Самая низкая доступность зафиксирована на Северном Кавказе. Адыгея находится на 82-й позиции рейтинга, там на среднюю зарплату можно купить 547 литров бензина АИ-92.
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"В связи с тем, что основным оператором в Республике Адыгея является ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" (21 АЗС), чьи розничные цены выше основных конкурентов, средняя розничная цена в республике выше относительно Краснодарского края", - сообщили агентству в минэкономразвития региона.
Сотрудники министерства обратили внимание, что результаты этого и большинства других рейтингов в основном определяет именно показатель уровня зарплат. "Недостаточный уровень реальной заработной платы по Республике Адыгея влияет на результаты рейтингов среди регионов", - отметили в региональном минэкономразвития.
Среди мер, которые предпринимают власти по снижению стоимости бензина, в министерстве назвали работу по привлечению на розничный рынок нефтепродуктов новых операторов. Основными мерами для повышения зарплат граждан обозначены выстраивание диалога с предприятиями, вывод зарплат из "тени" и снижение неформальной занятости.
Рейтинг по доступности бензина для населения
00:00РИА Новости
Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения
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