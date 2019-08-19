СМИ: Япония планирует запуск аппаратов для уничтожения спутников противника

ТОКИО, 19 авг - РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность запуска собственных спутников для вывода из строя военных спутников других стран в случае чрезвычайных ситуаций, сообщила в понедельник газета " Правительство Японии рассматривает возможность запуска собственных спутников для вывода из строя военных спутников других стран в случае чрезвычайных ситуаций, сообщила в понедельник газета " Иомиури ".

Ожидается, что запускать такие спутники Япония может в середине 20-х годов, а официальное решение будет приниматься в будущем году.

Япония в настоящее время использует разведывательные спутники связи, спутники связи и навигации и теперь считает необходимым принять меры для их защиты от космической угрозы со стороны объектов других стран.

В частности, газета обратила внимание на разработку в Китае военных спутников, которые будут использовать механическую руку-манипулятор для вывода из строя спутников противника.

Министерство обороны Японии тоже решило рассмотреть возможность использования механических рук, а также электромагнитных волн и кибератак для выведения из строя иностранных спутников.

Газета ранее опубликовала информацию о том, что в 2020 году Япония планирует создать военно-космическое подразделение Сил самообороны в связи с активизацией использования космоса в оборонных целях другими странами, в том числе США, Россией и Китаем. Ожидается, что новое подразделение из 70 человек будет размещено на военно-воздушной базе Сил самообороны в городе Футю к западу от Токио. План его создания был составлен в декабре 2018 года.

Японское правительство работает над созданием системы космического слежения с земли, используя высокочувствительный радар и оптический телескоп, ее эксплуатация ожидается с 2023 года.