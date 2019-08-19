Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T06:01Z
https://ria.ru/20190819/1557623086.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1036x0_80_0_0_7b8fd872f4ef9f2ede8fbf53f49cd7de.jpg
РИА Новости

СМИ: Япония планирует запуск аппаратов для уничтожения спутников противника

06:01 19.08.2019
1033
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
ТОКИО, 19 авг - РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность запуска собственных спутников для вывода из строя военных спутников других стран в случае чрезвычайных ситуаций, сообщила в понедельник газета "Иомиури".
Ожидается, что запускать такие спутники Япония может в середине 20-х годов, а официальное решение будет приниматься в будущем году.
Япония в настоящее время использует разведывательные спутники связи, спутники связи и навигации и теперь считает необходимым принять меры для их защиты от космической угрозы со стороны объектов других стран.
В частности, газета обратила внимание на разработку в Китае военных спутников, которые будут использовать механическую руку-манипулятор для вывода из строя спутников противника.
Министерство обороны Японии тоже решило рассмотреть возможность использования механических рук, а также электромагнитных волн и кибератак для выведения из строя иностранных спутников.
Логотип госкорпорации Роскосмос
17 августа, 03:02РИА Новости
"Роскосмос" запатентовал способ маскировки спутников
Газета ранее опубликовала информацию о том, что в 2020 году Япония планирует создать военно-космическое подразделение Сил самообороны в связи с активизацией использования космоса в оборонных целях другими странами, в том числе США, Россией и Китаем. Ожидается, что новое подразделение из 70 человек будет размещено на военно-воздушной базе Сил самообороны в городе Футю к западу от Токио. План его создания был составлен в декабре 2018 года.
Японское правительство работает над созданием системы космического слежения с земли, используя высокочувствительный радар и оптический телескоп, ее эксплуатация ожидается с 2023 года.
Главная задача подразделения, как ожидается, будет состоять в том, чтобы, используя эту систему, следить за космическим мусором, угрозами атак или помех со стороны спутников других стран. Поскольку такого опыта у Сил самообороны Японии не было, после создания подразделения его сотрудники будут направлены на тренинги в вооруженные силы США и японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Ракета Ariane 5 с европейским космическим грузовиком ATV-4 установлена на стартовой площадке
15 августа, 13:23Радио
Американские военные заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
130127
Обсудить 0
КосмосЯпонияРИА Наука
Рекомендуем
Видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
РИА
Новости
Гренландия
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Лента
новостей
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Новейшее гидрографическое судно проекта 19910
Тихоокеанский флот пополнился гидрографическим судном "Александр Рогоцкий"
Сирийские военные
Источник: сирийские военные окружили город Хан-Шейхун
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Ракету с роботом Федором установили на стартовый стол Байконура
Президент США Дональд Трамп
Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
Набережная реки Оронт в городе Хама
Беженцы в палаточном лагере на севере Хамы рассказали об условиях жизни
Вид Земли с МКС
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Актер Том Хиддлстон на премьере фильма Тор 2: Царство тьмы в Лондоне, Великобритания
Том Хиддлстон раскрыл новые подробности сериала про Локи
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
National Interest оценил развитие российского флота
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
Уровень реки Раздольная в Уссурийске достиг критической отметки
Таможня
В России вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Нефть дорожает на данных об атаке дронов на саудовское месторождение
08:34Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильников в школах
08:33Посол Ирана подтвердил отплытие танкера с иранской нефтью из Гибралтара
08:31Жителей низинных районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления
08:26Донецкий вокзал впервые за пять лет начал отправлять пригородные поезда
08:14Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:12Под Самарой при столкновении трех легковушек погибли три человека
08:12В Роскачестве рассказали, каким должен быть натуральный майонез
08:09Учения российского флота растянулись почти в два раза из-за НАТО и непогоды
08:05Ракету с роботом Федором установили на стартовый стол Байконура
08:01В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:59Подъем уровня Амура у Хабаровска продолжится до 25-26 августа
07:48В Приморье завели дело о похищениях людей сотрудниками центра реабилитации
07:29СМИ: Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы
07:27Около 40 населенных пунктов в Хабаровском крае оказались в зоне паводка
07:15В Хакасии будут судить мужчину, помогавшего террористам
07:12В Приамурье начались выплаты федеральной помощи пострадавшим от паводка
06:52В Иркутской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
06:51В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом
06:51Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете
Лента новостейМолния