Россия выполнит наблюдательный полет над Британией

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские военные с 19 августа выполнят наблюдательный полет над территорией Британии, а США - над территорией России, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ " Российские военные с 19 августа выполнят наблюдательный полет над территорией Британии, а США - над территорией России, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ " Красная звезда ".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ планирует выполнить наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над территорией Великобритании", - пишет газета со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Уточняется, что наблюдательный полет над территорией Британии пройдет в период с 19 по 23 августа. В ходе полета британские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать соблюдение согласованных параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Кроме этого, с 19 по 24 августа миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на американском самолете наблюдения ОС-135Б.

Уточняется, что самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения оружия. Кроме того, аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.