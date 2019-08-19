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РИА Новости

Россия выполнит наблюдательный полет над Британией

05:57 19.08.2019
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© Flickr / José Luis Celada Euba Самолет Ан-30Б. Архивное фото
Самолет Ан-30Б. Архивное фото
© Flickr / José Luis Celada Euba
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские военные с 19 августа выполнят наблюдательный полет над территорией Британии, а США - над территорией России, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ планирует выполнить наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над территорией Великобритании", - пишет газета со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Уточняется, что наблюдательный полет над территорией Британии пройдет в период с 19 по 23 августа. В ходе полета британские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать соблюдение согласованных параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.
Кроме этого, с 19 по 24 августа миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на американском самолете наблюдения ОС-135Б.
Уточняется, что самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения оружия. Кроме того, аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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