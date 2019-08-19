Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Мужчина, работавший слесарем, страдал от постоянного кашля на протяжении двух месяцев. Сначала семья думала, что 56-летний Уокер подхватил инфекцию, которая распространилась в грудной клетке, однако врачи диагностировали у него опухоль в кишечнике, которая быстро распространялась и перешла на легкие. Врачи заключили, что мужчине осталось жить примерно три недели. Уокер скончался спустя 16 дней после того, как узнал о смертельном диагнозе.