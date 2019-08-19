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РИА Новости

Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло почти вдвое

05:33 19.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Более 500 частных домов подтоплено в двух районах Приморья из-за паводка, сообщает главк МЧС РФ по региону.
В воскресенье, 18 августа, подтопленных домов в Приморье было 300. Сильные дожди в Приморье прекратились. Согласно сообщению МЧС, в среднем и нижнем течении реки Раздольная в Октябрьском районе отмечается интенсивный спад воды, на территории Уссурийского городского округа подъём уровня воды остановился, "отмечается медленный спад". Также снижается уровень воды в нижнем течении реки Раковка.
"В настоящее время подтопленными остаются 501 частный дом в двух муниципальных районах и 1450 придомовых территории в пяти районах. В Уссурийском городском округе: в Уссурийске – 83 дома и 87 придомовых территории, в селе Пуциловка – 18 домов и 75 придомовых территорий, в селе Алексей-Никольское – три дома и 31 придомовая территория, в селе Яконовка – 21 придомовая территория, в селе Кроуновка – 52 придомовых территории", - говорится в сообщении ведомства.
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
05:06РИА Новости
На реках подтопленного Уссурийска в Приморье зафиксировали спад воды
По данным спасателей, максимальный уровень дождевого паводка на реке Раздольная в Уссурийске, как ожидается, будет достигнут утром, в Надеждинском районе днём в понедельник возможно подтопление низменных участков Уссурийска, участков автодорог и сельхозугодий.
Подъем рек Комиссаровка в Ханкайском районе и Мельгуновка в Хорольском районе остановился, наблюдается стабильный спад. Максимальные уровни воды зафиксированы в нижнем течении рек северных районов края Большая Уссурка, Малиновка, Бикин в Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском районах. "Ожидается спад воды", - говорится в сообщении.
Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Синоптики обещают новую волну паводка после ливней 22 августа.
Автомобиль на подтопленной паводком дороге в районе Уссурийска
04:28РИА Новости
В Приморье объявили штормовое предупреждение
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