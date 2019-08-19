В Новосибирской области в ДТП с микроавтобусом погиб один человек

© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области ДТП в Карасукском районе Новосибирской области

КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. В Карасукском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, сообщили РИА Новости в районном управлении ГО и ЧС.

Авария произошла ночью в воскресенье. По данным МВД, микроавтобус Honda слетел в кювет.

Один человек погиб, еще восемь пострадали.

На месте работает оперативно-следственная группа, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Состояние пострадавших уточняется.