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РИА Новости

В Новосибирской области в ДТП с микроавтобусом погиб один человек

05:30 19.08.2019 (обновлено: 07:16 19.08.2019)
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© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиДТП в Карасукском районе Новосибирской области
ДТП в Карасукском районе Новосибирской области
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. В Карасукском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, сообщили РИА Новости в районном управлении ГО и ЧС.
Авария произошла ночью в воскресенье. По данным МВД, микроавтобус Honda слетел в кювет.
Один человек погиб, еще восемь пострадали.
На месте работает оперативно-следственная группа, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Состояние пострадавших уточняется.
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиДТП в Карасукском районе Новосибирской области
ДТП в Карасукском районе Новосибирской области
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
ДТП в Карасукском районе Новосибирской области
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