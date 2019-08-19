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РИА Новости

Северокорейскую шхуну выбросило на берег в морском заповеднике в Приморье

05:22 19.08.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КрымКатер МЧС
Катер МЧС
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
Катер МЧС. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Северокорейскую шхуну выбросило на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье в ходе тайфуна "Кроса", сообщил РИА Новости представитель заповедника.
Ранее пограничники проинформировали, что иностранные суда запросили разрешение переждать непогоду близ российского берега. Многие шхуны находились в крайне плачевном состоянии и подняли флаг "терплю бедствие". Несколько иностранных шхун бросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого. В Ольгинском районе в пятницу собрались более 200 иностранных судов. Поти все северокорейские шхуны ушли из российских вод. Около 75 спасенных рыбаков, снятых с разбитых штормом судов, в ближайшее время будут отправлены на родину.
"В южной части бухты Астафьева инспекторами заповедника было обнаружено судно, выброшенное на берег. Баркас, предположительно, принадлежит КНДР", - сказал собеседник агентства.
По его словам, осмотр корпуса и прилегающей береговой линии на предмет возможного разлива нефтепродуктов проводится не реже двух раз в сутки.
"Повреждений корпуса и утечки нефтепродуктов не выявлено. Об инциденте сообщили в территориальные органы внутренних дел, а также оперативному дежурному Береговой охраны пограничной службы ФСБ. Руководство морского заповедника утвердило план действий в условиях подобных чрезвычайных ситуаций", - отметил представитель заповедника.
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