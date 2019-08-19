Северокорейскую шхуну выбросило на берег в морском заповеднике в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Северокорейскую шхуну выбросило на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье в ходе тайфуна "Кроса", сообщил РИА Новости представитель заповедника.

Ранее пограничники проинформировали, что иностранные суда запросили разрешение переждать непогоду близ российского берега. Многие шхуны находились в крайне плачевном состоянии и подняли флаг "терплю бедствие". Несколько иностранных шхун бросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого. В Ольгинском районе в пятницу собрались более 200 иностранных судов. Поти все северокорейские шхуны ушли из российских вод. Около 75 спасенных рыбаков, снятых с разбитых штормом судов, в ближайшее время будут отправлены на родину.

"В южной части бухты Астафьева инспекторами заповедника было обнаружено судно, выброшенное на берег. Баркас, предположительно, принадлежит КНДР", - сказал собеседник агентства.

По его словам, осмотр корпуса и прилегающей береговой линии на предмет возможного разлива нефтепродуктов проводится не реже двух раз в сутки.