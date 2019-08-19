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РИА Новости
Война в Сирии

Беженцы в палаточном лагере на севере Хамы рассказали об условиях жизни

05:08 19.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкНабережная реки Оронт в городе Хама
Набережная реки Оронт в городе Хама
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Набережная реки Оронт в городе Хама. Архивное фото
ПРОВИНЦИЯ ХАМА (Сирия), 19 авг - РИА Новости. Живущие в стихийном палаточном лагере на севере сирийской провинции Хама беженцы рассказали журналистам об условиях проживания.
Городок беженцев возник еще шесть лет назад, в 2013 году, когда боевики начали один за другим захватывать населенные пункты региона. Бежавшие от войны местные жители нашли убежище возле трассы Хама-Идлиб, где живут до сих пор. Возникший стихийно палаточный лагерь они назвали как и родную деревню - Абу-Авейда.
"Мы живем тут уже давно. Условия ужасные - зимой холодно, летом жарко, осенью заливает дождями. Одним словом, очень трудно. Но если задуматься, самое главное, что все мы, наши дети, наши родственники живы", - рассказал журналистам один из беженцев.
Большинство людей здесь живет в самодельных палатках, сделанных из подручных материалов. По словам беженцев, прошлой зимой они сожгли практически все деревья поблизости, чтобы согреться. Что будет этой зимой - неизвестно.
Кроме того, живущим в лагере детям приходится ходить в школу пешком два километра, под продолжающимися обстрелами со стороны боевиков.
"Представляете, каждый день два километра туда и два километра обратно. А они ведь совсем маленькие, да и на дорогах еще не безопасно, террористы продолжают обстрелы. К тому же, тех, кто постарше, постоянно приходится привлекать к работе по хозяйству, они вынуждены пропускать занятия", - отметила одна из местных жительниц.
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