На реках подтопленного Уссурийска в Приморье зафиксировали спад воды

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг — РИА Новости. Спад воды фиксируется на реках Уссурийского городского округа после паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация города.
Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Синоптики обещают новую волну паводка после ливней 22 августа.
"В реках Уссурийского городского округа наблюдается спад воды. Основная волна паводка позади. По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером ожидаются незначительные осадки, которые не повлияют на паводковую ситуацию в округе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в реках Раздольная, Комаровка, Раковка, Казачка и в Борисовке вода пошла на спад. В селах ситуация стабилизировалась, подчеркивают местные власти. Ушла вода из домов в селе Пуциловка.