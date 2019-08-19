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РИА Новости

На реках подтопленного Уссурийска в Приморье зафиксировали спад воды

05:06 19.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг — РИА Новости. Спад воды фиксируется на реках Уссурийского городского округа после паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация города.
Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Синоптики обещают новую волну паводка после ливней 22 августа.
"В реках Уссурийского городского округа наблюдается спад воды. Основная волна паводка позади. По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером ожидаются незначительные осадки, которые не повлияют на паводковую ситуацию в округе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в реках Раздольная, Комаровка, Раковка, Казачка и в Борисовке вода пошла на спад. В селах ситуация стабилизировалась, подчеркивают местные власти. Ушла вода из домов в селе Пуциловка.
Автомобиль на подтопленной паводком дороге в районе Уссурийска
04:28РИА Новости
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