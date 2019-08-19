На реках подтопленного Уссурийска в Приморье зафиксировали спад воды

"В реках Уссурийского городского округа наблюдается спад воды. Основная волна паводка позади. По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером ожидаются незначительные осадки, которые не повлияют на паводковую ситуацию в округе", - говорится в сообщении.