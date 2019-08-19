В США предотвратили три потенциальных случая массовой стрельбы

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Американские власти задержали в разных частях США троих человек, которые могли бы устроить массовую стрельбу, сообщает телеканал Американские власти задержали в разных частях США троих человек, которые могли бы устроить массовую стрельбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию и ФБР.

ФБР и полиция Норуолка сообщили, что в Коннектикуте задержан 22-летний Брэндон Вэгшол. Его арестовали после того, как на странице в соцсети Facebook он написал о намерении совершить массовую стрельбу. Вэгшол пытался заказать магазины увеличенной ёмкости и сконструировать собственную винтовку, заявили правоохранители.

Полиция сообщила, что у него дома обнаружены несколько видов оружия, в том числе пистолет, винтовка, лазерный прицел, патроны в большом количестве, бронежилет, баллистический шлем и другое тактическое снаряжение. Вэгшолу предъявлены обвинения в незаконном хранении оружейных магазинов увеличенной ёмкости. Молодой человек должен явиться в суд 6 сентября, пока что он вышел под залог.

Вторая история связана с молодым человеком по имени Тристан Скотт Викс в штате Флорида. Он был задержан после того, как написал своей бывшей девушке серию сообщений, где угрожал открыть огонь по толпе и застрелить не менее 100 человек. Викс сказал, что это было бы проще всего сделать в школе. Его бывшая девушка заявила об этом правоохранителям. Шериф округа Волуси сообщил телеканалу, что полицейские обнаружили в квартире Викса охотничье ружье 22-го калибра и 400 патронов.

Третьего несостоявшегося убийцу обвиняют в угрозе стрельбы в еврейском общинном центре в Огайо в городе Янгстаун. Полиция заметила странное видео в аккаунте в Instagram, который принадлежит 20-летнему Джеймсу Патрику Рирдону. В видео некто стрелял из оружия, в описании ролика значился еврейский центр. Однако правоохранители не знают, был ли это Рирдон или кто-то еще. В других постах в соцсети содержались антисемитские комментарии. Рирдон помещен в тюрьму, его обвиняют в агрессивном поведении в интернете и угрозах при отягчающих обстоятельствах.