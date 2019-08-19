Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T05:03Z
https://ria.ru/20190819/1557622834.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155715/18/1557151824_189:0:2310:1193_1036x0_80_0_0_7f4c9269b98a287bc151e72a49650e20.jpg
РИА Новости

В США предотвратили три потенциальных случая массовой стрельбы

05:03 19.08.2019
407
© AP Photo / David DermerПолицейские в США
Полицейские в США
© AP Photo / David Dermer
Полицейские в США
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Американские власти задержали в разных частях США троих человек, которые могли бы устроить массовую стрельбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию и ФБР.
ФБР и полиция Норуолка сообщили, что в Коннектикуте задержан 22-летний Брэндон Вэгшол. Его арестовали после того, как на странице в соцсети Facebook он написал о намерении совершить массовую стрельбу. Вэгшол пытался заказать магазины увеличенной ёмкости и сконструировать собственную винтовку, заявили правоохранители.
Полиция сообщила, что у него дома обнаружены несколько видов оружия, в том числе пистолет, винтовка, лазерный прицел, патроны в большом количестве, бронежилет, баллистический шлем и другое тактическое снаряжение. Вэгшолу предъявлены обвинения в незаконном хранении оружейных магазинов увеличенной ёмкости. Молодой человек должен явиться в суд 6 сентября, пока что он вышел под залог.
Полиция США на месте стрельбы в Филадельфии
Вчера, 13:40РИА Новости
Стрелку из Филадельфии предъявили обвинения
Вторая история связана с молодым человеком по имени Тристан Скотт Викс в штате Флорида. Он был задержан после того, как написал своей бывшей девушке серию сообщений, где угрожал открыть огонь по толпе и застрелить не менее 100 человек. Викс сказал, что это было бы проще всего сделать в школе. Его бывшая девушка заявила об этом правоохранителям. Шериф округа Волуси сообщил телеканалу, что полицейские обнаружили в квартире Викса охотничье ружье 22-го калибра и 400 патронов.
Третьего несостоявшегося убийцу обвиняют в угрозе стрельбы в еврейском общинном центре в Огайо в городе Янгстаун. Полиция заметила странное видео в аккаунте в Instagram, который принадлежит 20-летнему Джеймсу Патрику Рирдону. В видео некто стрелял из оружия, в описании ролика значился еврейский центр. Однако правоохранители не знают, был ли это Рирдон или кто-то еще. В других постах в соцсети содержались антисемитские комментарии. Рирдон помещен в тюрьму, его обвиняют в агрессивном поведении в интернете и угрозах при отягчающих обстоятельствах.
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
Мужчина с картонной моделью винтовки AR-10 во время акции за ношение оружия в США
16 августа, 15:48Акценты - Радио Sputnik
Оздоровление нации. Трамп знает, от чего лечить американцевЛечить, а не ограничивать продажи оружия предложил президент США Дональд Трамп. Он уверен, что проблема не в том, сколько стволов на руках у населения, а в том, что стрелки ‒ это потенциальные клиенты психиатров.
131002
Обсудить 2
СШАВ мире
Рекомендуем
Набережная реки Оронт в городе Хама
Беженцы в палаточном лагере на севере Хамы рассказали об условиях жизни
РИА
Новости
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала
Новейшее гидрографическое судно проекта 19910
Тихоокеанский флот пополнился гидрографическим судном "Александр Рогоцкий"
Гренландия
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
Сирийские военные
Источник: сирийские военные окружили город Хан-Шейхун
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Ракету с роботом Федором установили на стартовый стол Байконура
Девушка спит в салоне самолета
Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете
Археологические раскопки
В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
Автомобиль полиции в Великобритании
Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
National Interest оценил развитие российского флота
На месте крушения легкомоторного самолета в аэропорту Нового Орлеана. 16 августа 2019
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Молодой человек играет в League of Legends
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Военнослужащий правительственной армии Сирии
СМИ: сирийская армия вошла в Хан-Шейхун, ликвидировав нескольких боевиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Нефть дорожает на данных об атаке дронов на саудовское месторождение
08:34Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильников в школах
08:33Посол Ирана подтвердил отплытие танкера с иранской нефтью из Гибралтара
08:31Жителей низинных районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления
08:26Донецкий вокзал впервые за пять лет начал отправлять пригородные поезда
08:14Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:12Под Самарой при столкновении трех легковушек погибли три человека
08:12В Роскачестве рассказали, каким должен быть натуральный майонез
08:09Учения российского флота растянулись почти в два раза из-за НАТО и непогоды
08:05Ракету с роботом Федором установили на стартовый стол Байконура
08:01В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:59Подъем уровня Амура у Хабаровска продолжится до 25-26 августа
07:48В Приморье завели дело о похищениях людей сотрудниками центра реабилитации
07:29СМИ: Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы
07:27Около 40 населенных пунктов в Хабаровском крае оказались в зоне паводка
07:15В Хакасии будут судить мужчину, помогавшего террористам
07:12В Приамурье начались выплаты федеральной помощи пострадавшим от паводка
06:52В Иркутской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
06:51В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом
06:51Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете
Лента новостейМолния