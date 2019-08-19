Тихоокеанский флот пополнился гидрографическим судном "Александр Рогоцкий"

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Новейшее гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий", построенное на Благовещенском судостроительном заводе, пополнило состав Тихоокеанского флота, сообщил журналистам представитель Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.
Судно заложили в феврале 2016 года. Экипаж совместно с представителями завода испытал в море современный навигационно-гидрографический комплекс, установленный на судне.
"После окончания всего цикла заводских ходовых испытаний "Александр Рогоцкий" совершил переход на Камчатку", - сообщил Воскресенский.
Суда проекта 19910 предназначены для гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах. Водоизмещение судна - более 1200 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет судну двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток, экипаж – 22 человека.