Немецко-американские отношения оказались "на дне", пишет Der Spiegel

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Отношения между Германией и США "оказались на дне" из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам, постоянных споров и угроз со стороны Вашингтона, говорится в редакционном материале Отношения между Германией и США "оказались на дне" из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам, постоянных споров и угроз со стороны Вашингтона, говорится в редакционном материале Der Spiegel

С тех пор, как пост американского посла в стране занял Ричард Гренелл, обе стороны играют в дипломатическую "молчанку", отмечают авторы материала. При этом в статье приводятся слова экс-председателя Европарламента Мартина Шульца, сравнившего Гренелла с "правоэкстремистским колониальным офицером".

Подобное поведение посла, как пишет Der Spiegel, привело к тому, что немецкие чиновники начали обходить Гренелла стороной: канцлер Ангела Меркель ни разу с ним не общалась, а министр иностранных дел Хайко Маас предпочитает лишь короткие встречи с американским дипломатом.

Расхождения во взглядах Берлина и Вашингтона наблюдаются в вопросе отношений с Ираном, напоминает издание. Кроме того, торговый конфликт между странами может привести к штрафным пошлинам, а в контексте споров по поводу необходимости согласно требованиям НАТО тратить 2% своего ВВП на армию Гренелл пригрозил Берлину выводом американских войск из ФРГ.

Жители Германии никогда так плохо не относились к Соединенным Штатам, как сейчас, отмечают авторы материала: 85% немцев назвали свое отношение к США негативным или очень негативным.