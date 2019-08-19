Немецко-американские отношения оказались "на дне", пишет Der Spiegel

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Отношения между Германией и США "оказались на дне" из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам, постоянных споров и угроз со стороны Вашингтона, говорится в редакционном материале Der Spiegel.
С тех пор, как пост американского посла в стране занял Ричард Гренелл, обе стороны играют в дипломатическую "молчанку", отмечают авторы материала. При этом в статье приводятся слова экс-председателя Европарламента Мартина Шульца, сравнившего Гренелла с "правоэкстремистским колониальным офицером".
Подобное поведение посла, как пишет Der Spiegel, привело к тому, что немецкие чиновники начали обходить Гренелла стороной: канцлер Ангела Меркель ни разу с ним не общалась, а министр иностранных дел Хайко Маас предпочитает лишь короткие встречи с американским дипломатом.
Расхождения во взглядах Берлина и Вашингтона наблюдаются в вопросе отношений с Ираном, напоминает издание. Кроме того, торговый конфликт между странами может привести к штрафным пошлинам, а в контексте споров по поводу необходимости согласно требованиям НАТО тратить 2% своего ВВП на армию Гренелл пригрозил Берлину выводом американских войск из ФРГ.
Жители Германии никогда так плохо не относились к Соединенным Штатам, как сейчас, отмечают авторы материала: 85% немцев назвали свое отношение к США негативным или очень негативным.
В Берлине выражают надежду, что "старые добрые времена трансатлантического партнерства" вернутся, когда закончится президентство Трампа, пишет Der Spiegel. Однако на самом деле это иллюзия, так как прежними отношения уже никогда не будут, утверждают авторы материала. Так, противники нынешнего американского лидера – демократы - по некоторым позициям согласны с критикой Трампа в адрес Европы. Поэтому и после смены власти США останутся для Германии неудобным партнером, констатирует издание.