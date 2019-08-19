Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T04:39Z
https://ria.ru/20190819/1557622732.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153256/64/1532566492_0:0:2453:1379_1036x0_80_0_0_fd17af2a6cc44e79331c2d990a0b12b9.jpg
РИА Новости

Немецко-американские отношения оказались "на дне", пишет Der Spiegel

04:39 19.08.2019
5655
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Отношения между Германией и США "оказались на дне" из-за разногласий по политическим и экономическим вопросам, постоянных споров и угроз со стороны Вашингтона, говорится в редакционном материале Der Spiegel.
С тех пор, как пост американского посла в стране занял Ричард Гренелл, обе стороны играют в дипломатическую "молчанку", отмечают авторы материала. При этом в статье приводятся слова экс-председателя Европарламента Мартина Шульца, сравнившего Гренелла с "правоэкстремистским колониальным офицером".
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
11 августа, 08:00РИА Новости
США хотят вывести войска из Германии и превращают ее в Россию
Подобное поведение посла, как пишет Der Spiegel, привело к тому, что немецкие чиновники начали обходить Гренелла стороной: канцлер Ангела Меркель ни разу с ним не общалась, а министр иностранных дел Хайко Маас предпочитает лишь короткие встречи с американским дипломатом.
Расхождения во взглядах Берлина и Вашингтона наблюдаются в вопросе отношений с Ираном, напоминает издание. Кроме того, торговый конфликт между странами может привести к штрафным пошлинам, а в контексте споров по поводу необходимости согласно требованиям НАТО тратить 2% своего ВВП на армию Гренелл пригрозил Берлину выводом американских войск из ФРГ.
Жители Германии никогда так плохо не относились к Соединенным Штатам, как сейчас, отмечают авторы материала: 85% немцев назвали свое отношение к США негативным или очень негативным.
В Берлине выражают надежду, что "старые добрые времена трансатлантического партнерства" вернутся, когда закончится президентство Трампа, пишет Der Spiegel. Однако на самом деле это иллюзия, так как прежними отношения уже никогда не будут, утверждают авторы материала. Так, противники нынешнего американского лидера – демократы - по некоторым позициям согласны с критикой Трампа в адрес Европы. Поэтому и после смены власти США останутся для Германии неудобным партнером, констатирует издание.
Флаг Германии
03:02РИА Новости
США используют санкции против России в своих целях, заявил премьер Саксонии
111203013
Обсудить 3
НАТОАнгела МеркельГерманияЕвропаСШАВ мире
Рекомендуем
Гренландия
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
РИА
Новости
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Лента
новостей
Сирийские военные
Источник: сирийские военные окружили город Хан-Шейхун
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Джордж Р. Р. Мартин
Джордж Мартин назвал окончание "Игры престолов" избавлением
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
Уровень реки Раздольная в Уссурийске достиг критической отметки
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
National Interest оценил развитие российского флота
Вид Земли с МКС
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Актер Том Хиддлстон на премьере фильма Тор 2: Царство тьмы в Лондоне, Великобритания
Том Хиддлстон раскрыл новые подробности сериала про Локи
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
В России оценили предложенный Варшавой способ "устрашения" Москвы
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Президент США Дональд Трамп
Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Нефть дорожает на данных об атаке дронов на саудовское месторождение
08:34Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильников в школах
08:33Посол Ирана подтвердил отплытие танкера с иранской нефтью из Гибралтара
08:31Жителей низинных районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления
08:26Донецкий вокзал впервые за пять лет начал отправлять пригородные поезда
08:14Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:12Под Самарой при столкновении трех легковушек погибли три человека
08:12В Роскачестве рассказали, каким должен быть натуральный майонез
08:09Учения российского флота растянулись почти в два раза из-за НАТО и непогоды
08:05Ракету с роботом Федором установили на стартовый стол Байконура
08:01В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:59Подъем уровня Амура у Хабаровска продолжится до 25-26 августа
07:48В Приморье завели дело о похищениях людей сотрудниками центра реабилитации
07:29СМИ: Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы
07:27Около 40 населенных пунктов в Хабаровском крае оказались в зоне паводка
07:15В Хакасии будут судить мужчину, помогавшего террористам
07:12В Приамурье начались выплаты федеральной помощи пострадавшим от паводка
06:52В Иркутской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
06:51В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом
06:51Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете
Лента новостейМолния