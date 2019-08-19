В Приморье объявили штормовое предупреждение

"В связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и утром 22 августа в южной половине и на северо-западе Приморского края, днем 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные - 50 миллиметров и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.