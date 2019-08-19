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РИА Новости

В Приморье объявили штормовое предупреждение

04:28 19.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАвтомобиль на подтопленной паводком дороге в районе Уссурийска
Автомобиль на подтопленной паводком дороге в районе Уссурийска
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Автомобиль на подтопленной паводком дороге в районе Уссурийска
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг — РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.
"В связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и утром 22 августа в южной половине и на северо-западе Приморского края, днем 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные - 50 миллиметров и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.
Ожидается, что дожди будут в основном ливневого характера. Местами гроза и ветер 15-20 метров в секунду.
На реках края ожидается новая волна дождевых паводков, возможны подтопления. На реках южных и западных районов края ожидаются подъемы уровня воды на 2-3,5 метра, на реках центральных и восточных районов на 1-2 метра.
Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский.
Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона.
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