Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Родственница подростка, убившего свою семью в Ульяновской области, заявила, что мать мальчика ранее испытывала проблемы с алкоголем. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам женщины, в целом семья была положительная, однако его мать два года назад стояла на учете.
Собеседница телеканала подтвердила, что отец подростка с семьей не жил. Причиной для развода стала склонность мужчины к выпивке.
В воскресенье в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области были найдены тела пяти человек: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти.
Позже возле вышки сотовой связи неподалеку от села обнаружили тело родственника погибших – 16-летнего подростка. По предварительным данным, он убил членов своей семьи топором, после чего покончил с собой.
Представитель прокуратуры рассказал, что школьник оставил записку, в которой признался, что не хочет больше жить, а родственников "заберет с собой". По его мнению, подросток страдал шизофренией.