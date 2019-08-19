Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Родственница подростка, убившего свою семью в Ульяновской области, заявила, что мать мальчика ранее испытывала проблемы с алкоголем. Об этом сообщает Родственница подростка, убившего свою семью в Ульяновской области, заявила, что мать мальчика ранее испытывала проблемы с алкоголем. Об этом сообщает РЕН ТВ

По словам женщины, в целом семья была положительная, однако его мать два года назад стояла на учете.

Собеседница телеканала подтвердила, что отец подростка с семьей не жил. Причиной для развода стала склонность мужчины к выпивке.

В воскресенье в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области были найдены тела пяти человек: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти.

Позже возле вышки сотовой связи неподалеку от села обнаружили тело родственника погибших – 16-летнего подростка. По предварительным данным, он убил членов своей семьи топором, после чего покончил с собой.