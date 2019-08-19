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РИА Новости

Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала

04:12 19.08.2019 (обновлено: 04:56 19.08.2019)
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© Следственное управление СК РФ по Ульяновской областиДом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
© Следственное управление СК РФ по Ульяновской области
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Родственница подростка, убившего свою семью в Ульяновской области, заявила, что мать мальчика ранее испытывала проблемы с алкоголем. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам женщины, в целом семья была положительная, однако его мать два года назад стояла на учете.
Собеседница телеканала подтвердила, что отец подростка с семьей не жил. Причиной для развода стала склонность мужчины к выпивке.
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В воскресенье в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области были найдены тела пяти человек: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти.
Позже возле вышки сотовой связи неподалеку от села обнаружили тело родственника погибших – 16-летнего подростка. По предварительным данным, он убил членов своей семьи топором, после чего покончил с собой.
Представитель прокуратуры рассказал, что школьник оставил записку, в которой признался, что не хочет больше жить, а родственников "заберет с собой". По его мнению, подросток страдал шизофренией.
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328461021
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Ульяновская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
начнут сейчас СМИ лить реки грязи на погибшую. выпивала - надо же какой конфуз, да у нас все выпивают - просто многие делают это втихаря - потому что государство озаботилось тем чтобы проблемы с алкоголем считались в РФ постыдными а не требующими вмешательства специалистов, а она справилась - бросила, на этом надо внимание заострять.
19 августа, 04:39
ЁкЁшкин кот
500005
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