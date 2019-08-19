Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие сутки

"На утро понедельника уровень Амура у Хабаровска составляет 595 сантиметров, рост за сутки составил семь сантиметров. Рост уровня продолжается, в ближайшие сутки река достигнет отметки в 600 сантиметров, что является отметкой "опасного явления" для города", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Паводковую ситуацию осложнили прошедшие на минувшей неделе тайфуны "Лекима" и "Кроса". В воскресенье в Хабаровске было подтоплено 37 жилых домов, 151 приусадебный участок и семь земельных участков. На остальной территории края подтопило 55 жилых домов, несколько участков дорог и сотни участков. На островах под Хабаровском в воде оказались около 1,7 тысячи дач.