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РИА Новости

Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие сутки

03:54 19.08.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Река Амур у Хабаровска в ближайшие сутки достигнет опасного для города уровня в 600 сантиметров, сообщил РИА Новости представитель Хабаровского гидрометцентра.
Утром в воскресенье уровень Амура у Хабаровска составлял 588 сантиметров. Неблагоприятной отметкой считается уровень в 450 сантиметров.
"На утро понедельника уровень Амура у Хабаровска составляет 595 сантиметров, рост за сутки составил семь сантиметров. Рост уровня продолжается, в ближайшие сутки река достигнет отметки в 600 сантиметров, что является отметкой "опасного явления" для города", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Паводковую ситуацию осложнили прошедшие на минувшей неделе тайфуны "Лекима" и "Кроса". В воскресенье в Хабаровске было подтоплено 37 жилых домов, 151 приусадебный участок и семь земельных участков. На остальной территории края подтопило 55 жилых домов, несколько участков дорог и сотни участков. На островах под Хабаровском в воде оказались около 1,7 тысячи дач.
Нашивки сотрудников МЧС России
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Амур (река)Хабаровский крайПроисшествия
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