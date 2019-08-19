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РИА Новости

Исследование: 21% компаний не хочет использовать IT при наборе персонала

03:40 19.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Около 21% компаний не хотят внедрять IT-технологии в свои HR-процессы, такой вывод делается в исследовании международной рекрутинговой компании Hays, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных проходившего с июля по август 2019 года опроса 487 компаний, 58% из которых - российские.
"Около 7% опрошенных компаний испытывают сложности с внедрением сервисов для автоматизации HR-процессов, связанные с необходимостью соблюдения закона о персональных данных, 21% респондентов не хотят внедрять IT-технологии, поскольку их все устраивает. В среднем 80% довольны текущей системой цифровизации рабочих процессов", - говорится в документе.
При этом, по данным исследования, лишь 1% компаний придерживается мнения, что HR-сфера не нуждается в автоматизации, а кадровый учет и администрирование - самое популярное направление, требующее внедрения IT технологий.
"Около 15% респондентов считают, что отслеживание нелояльности сотрудников (утечка конфиденциальной информации, работа на конкурентов и прочее) необходимо автоматизировать. Еще 7% предпочитают самостоятельно разрабатывать сервис для оптимизации рабочих процессов. Порядка 16% респондентов планируют автоматизировать свои HR-процессы", - также указывают эксперты.
Кроме того, опрос показал, что у 21% респондентов внедрены элементы геймификации в HR. Наиболее популярные направления: обучение и развитие – 69% и адаптация – 59%. По мнению 45% опрашиваемых, внедрение игровых элементов помогает сотрудникам легче усваивать корпоративные ценности.
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