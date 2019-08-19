Минздрав предложил работодателям организовывать сотрудникам физкульт-брейки

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предлагает работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников, чтобы снизить напряжение и стресс, следует из разработанной экспертами министерства программы "Укрепление здоровья работающих".

"Организация физкульт-брейков на предприятии. Цель - снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня", - говорится в программе.

Для физкульт-брейков следует разработать комплексы упражнений совместно со специалистами по физической активности, отмечается в программе.

Предполагается, что такие перерывы должны проводиться не меньше одного раза в день.