Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T05:02Z
https://ria.ru/20190819/1557622539.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:419:4076:2712_1036x0_80_0_0_290287c7deedd46b6999fe36d219f175.jpg
РИА Новости

Минздрав предложил работодателям организовывать сотрудникам физкульт-брейки

03:38 19.08.2019 (обновлено: 05:02 19.08.2019)
4408
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предлагает работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников, чтобы снизить напряжение и стресс, следует из разработанной экспертами министерства программы "Укрепление здоровья работающих".

"Организация физкульт-брейков на предприятии. Цель - снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня", - говорится в программе.

Для физкульт-брейков следует разработать комплексы упражнений совместно со специалистами по физической активности, отмечается в программе.
Предполагается, что такие перерывы должны проводиться не меньше одного раза в день.
Для сохранения психологического здоровья Минздрав предлагает создать комнаты психоэмоциональной разгрузки - отдельные помещения с современным оборудованием, таким как аромолампа, капсула сна, массажные кресла, отмечается в программе.
Заместитель министра труда и социальной защиты Любовь Ельцова. Архивное фото
15 ноября 2018, 09:30РИА Новости
Минтруд назвал сокращение рабочего дня для занятий спортом нецелесообразным
16801532
Обсудить 13
Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала
РИА
Новости
Паводок в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие сутки
Белорусские рубли
СМИ назвали крупнейших должников России
АЗС
Определены регионы России с самым доступным бензином
Лента
новостей
Города мира. Рим
Россияне рассказали, в каких странах самые интересные экскурсии
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Две кружки пива
Профсоюзы прокомментировали идею тестирования работников на алкоголь
Певица Валерия
Сын Валерии женился втайне от родителей
Гренландия
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Марш протеста в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек
Вид Земли с МКС
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Работа ГИБДД Калининграда с использованием спецсредств
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Кадры аварии туристического автобуса в Москве: есть пострадавшие
Водитель попавшего в ДТП автобуса рассказал подробности аварии
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Нефть дорожает на данных об атаке дронов на саудовское месторождение
08:34Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильников в школах
08:33Посол Ирана подтвердил отплытие танкера с иранской нефтью из Гибралтара
08:31Жителей низинных районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления
08:26Донецкий вокзал впервые за пять лет начал отправлять пригородные поезда
08:14Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:12Под Самарой при столкновении трех легковушек погибли три человека
08:12В Роскачестве рассказали, каким должен быть натуральный майонез
08:09Учения российского флота растянулись почти в два раза из-за НАТО и непогоды
08:05Ракету с роботом Федором установили на стартовый стол Байконура
08:01В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:59Подъем уровня Амура у Хабаровска продолжится до 25-26 августа
07:48В Приморье завели дело о похищениях людей сотрудниками центра реабилитации
07:29СМИ: Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы
07:27Около 40 населенных пунктов в Хабаровском крае оказались в зоне паводка
07:15В Хакасии будут судить мужчину, помогавшего террористам
07:12В Приамурье начались выплаты федеральной помощи пострадавшим от паводка
06:52В Иркутской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
06:51В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом
06:51Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете
Лента новостейМолния