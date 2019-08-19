Исследование: МФО снизили ставки по займам, но увеличили их срок и сумму

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Микрофинансовые организации (МФО) с 2017 года снизили полную стоимость кредита с 530-540% годовых до 440% годовых, но увеличили их срок и сумму, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Снижение полной стоимости кредита (ставка по займу, рассчитанная по алгоритму Центрального банка) с 530-540% до 440% годовых по итогам второго квартала 2019", - говорится в исследовании.

При этом средний срок займов увеличился за этот период до четырёх-пяти месяцев с прежних трёх, а средняя его сумма - до 14 тысяч рублей с 12 тысяч.