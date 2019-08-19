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РИА Новости

Экс-посол Франции считает, что Трамп может через год пригласить Россию в G7

03:35 19.08.2019 (обновлено: 05:12 19.08.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп
ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон едва ли пригласит российского коллегу Владимира Путина к участию в саммите "большой семерки" в Биаррице, однако это может сделать следующий председатель в объединении - американский президент Дональд Трамп, заявил в беседе с РИА Новости бывший посол Франции в России Клод Бланшмэзон.
В понедельник Путин и Макрон проведут переговоры в форте Брегансон на юге Франции. Саммит G7 пройдет 24-26 августа во французском Биаррице.
"Мне это представляется несколько сложным. Саммит будет всего через пять дней, и пригласить без согласия других участников нельзя", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, существует ли вероятность, что Макрон пригласит Путина на саммит в Биарриц.
Экс-посол предположил, что направить такое приглашение сможет следующий председатель G7, "который, может быть, примет решение по этому вопросу".
Председательство в G7 в 2020 году перейдет к США.
"На самом деле (Макрон) поделится со своими коллегами по "большой семерке" результатами встречи с господином Путиным в форте Брегансон. Это очень важно для перспективы. Если будет подтвержден устойчивый прогресс, в частности в реализации Минских соглашений, это позволит продвинуться по вопросу (возвращения России в G7)", - заключил Бланшмэзон.
Трамп уже ранее озвучивал идею о возвращении России в состав G8. Подобное заявление он сделал на предыдущем саммите G7 в канадском Квебеке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что Москва делает акцент не на "восьмерке", а на других форматах.
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Эммануэль МакронДональд ТрампВладимир ПутинФранцияРоссияСШАВ мире
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