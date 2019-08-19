Эксперты рассказали, когда в Москве начнут ездить беспилотные автомобили

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полностью беспилотные автомобили могут начать ездить в Москве через 4-7 лет, а в некоторых городах с более легкой ситуацией на дорогах - еще раньше, считает руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.

Сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель, но управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях

"Я думаю, от четырех до семи лет потребуется для того, чтобы начать активно внедрять данную технологию в условиях города Москва. Опять же, что такое внедрять? Все: никаких сносок, оговорок, то есть машина, в ней никого нет и она едет, и это безопасно. Займет примерно такое время", - сказал он РИА Новости. Полищук отметил, что изначально запускаться беспилотники начнут в отдельных районах, постепенно их распространение будет расширяться.

По его мнению, в некоторых городах полностью автономные беспилотники поедут еще раньше. "Есть, например, города или особые территории, где на дорогах гораздо более легкие условия, чем в Москве. Нет таких пробок, гораздо более легкое движение, при этом хорошая дорожная инфраструктура и т.д., то есть не все места одинаково сложные с точки зрения дорожного движения", - пояснил Полищук.

По его словам, сферами применения беспилотников может быть все, что касается перевозки грузов и пассажиров. "Начиная от фур, которые курсируют между городами, заканчивая перевозкой пассажиров внутри городов между точками "А" и "Б" в формате такси и даже доставкой по пешеходным зонам пиццы от соседнего ресторана до подъезда на маленьком роботе-доставщике", - отметил Полищук.

По его словам, с повсеместным внедрением беспилотников у каждой компании - оператора флота должен быть создан свой колл-центр - некая специальная служба, которая должна будет реагировать на ситуации на дороге и к которой сможет обратиться беспилотник. "Очевидно, что в начале, когда все это внедрится, будут случаи на дороге, когда машина не будет знать, что ей делать, и потребуется вмешательство человека в том или ином виде, чтобы подсказать", - пояснил Полищук.