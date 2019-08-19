МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Эксперты Партии Роста оценили бизнес-климат в России и обнаружили значительное повышение градуса свободы предпринимательства: ежемесячный индекс, рассчитываемый партией на основании ключевых событий текущей повестки, в период с 16 июля по 16 августа повысился на 6 пунктов, однако по-прежнему остается в отрицательной зоне, составляя минус 3 пункта.

Эксперты партии оценили события прошедшего месяца, связанные с воздействием регулирующих органов на бизнес, по шкале от минус 30 до плюс 30 градусов. За минус 30 принимаются максимальные "заморозки" в отношениях государства и бизнеса, за плюс 30 – максимальная "оттепель".

Самое благоприятное влияние на бизнес-климат в России, по мнению экспертов, оказали принятые в исследуемом периоде поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о запрете содержания под стражей бизнесменов, когда по уголовному делу не ведутся активные следственные действия. Эксперты также высоко оценили предложение Генпрокуратуры конкретизировать в УПК преступления, по которым не предусматривается помещение предпринимателей в СИЗО, и выделение специального канала связи в СК для приема сообщений о давлении на бизнес.

Добрым знаком для предпринимателей оказалось и возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц управления Росалкогольрегулирования в Самарской области, а также предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о замене арестов предпринимателей на такую меру пресечения, как залог.

Между тем, эксперты отмечали и ряд негативных для бизнес-климата событий. Среди них – увеличение штрафных санкций в отношении МСП на фоне реформы контрольно-надзорной деятельности, обыски на крупнейшем заводе полуфабрикатов "Сибирский гурман", следственные действия в офисах автомобильного дилера "Рольф" и снос торговых киосков во Владивостоке.