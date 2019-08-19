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РИА Новости

Эксперты Партии Роста оценили бизнес-климат в России

03:33 19.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Эксперты Партии Роста оценили бизнес-климат в России и обнаружили значительное повышение градуса свободы предпринимательства: ежемесячный индекс, рассчитываемый партией на основании ключевых событий текущей повестки, в период с 16 июля по 16 августа повысился на 6 пунктов, однако по-прежнему остается в отрицательной зоне, составляя минус 3 пункта.
Эксперты партии оценили события прошедшего месяца, связанные с воздействием регулирующих органов на бизнес, по шкале от минус 30 до плюс 30 градусов. За минус 30 принимаются максимальные "заморозки" в отношениях государства и бизнеса, за плюс 30 – максимальная "оттепель".
Самое благоприятное влияние на бизнес-климат в России, по мнению экспертов, оказали принятые в исследуемом периоде поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о запрете содержания под стражей бизнесменов, когда по уголовному делу не ведутся активные следственные действия. Эксперты также высоко оценили предложение Генпрокуратуры конкретизировать в УПК преступления, по которым не предусматривается помещение предпринимателей в СИЗО, и выделение специального канала связи в СК для приема сообщений о давлении на бизнес.
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Добрым знаком для предпринимателей оказалось и возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц управления Росалкогольрегулирования в Самарской области, а также предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о замене арестов предпринимателей на такую меру пресечения, как залог.
Между тем, эксперты отмечали и ряд негативных для бизнес-климата событий. Среди них – увеличение штрафных санкций в отношении МСП на фоне реформы контрольно-надзорной деятельности, обыски на крупнейшем заводе полуфабрикатов "Сибирский гурман", следственные действия в офисах автомобильного дилера "Рольф" и снос торговых киосков во Владивостоке.
В предыдущий период с 16 июня по 15 июля индекс оценивался существенно ниже: он составлял минус 9 пунктов, что на 2 пункта ниже предыдущего показателя. Напряженность в этот период была связана с делом журналиста Ивана Голунова, началом уголовного дела в отношении автомобильной сети "Рольф" и сопротивлением силовиков реформе контрольно-надзорной сферы. Резонансные расследования в отношении злоупотреблений, по мнению авторов индекса, способствовали некоторому выплеску пара, однако радикального снижения напряженности в восприятии бизнесом административных ограничений все же не вызвали.
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