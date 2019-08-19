Эксперты выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в России

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Базовый набор российского школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы, обойдется в среднем в 2619 рублей, сообщили РИА Новости аналитики сервиса "Авито".

В тройке городов с самым дорогим школьным набором лидирует Москва (3326 рублей, за год цена выросла на 5%). На втором месте находится Иркутск, где за год набор подорожал на четверть - до 3147 рублей. Замыкает тройку Санкт-Петербург с показателем 3041 рубля и приростом в цене 4%.

В среднем по России школьный набор за год прибавил в цене 2%. Максимальное подорожание аналитики "Авито" отметили в Сибири и Поволжье. Помимо Иркутска, набор подорожал на 11% в Красноярске (2631 рубль) и на 9% в Саратове (2346 рублей). В Тольятти и Барнауле товары для школы, наоборот, подешевели на 4% и 3%, они стоят 2254 рублей и 2,308 рублей соответственно.

Дешевле всего необходимые для школы товары можно найти в Ижевске - комплект обойдется в 2020 рублей (плюс 4%), а также в Перми (2142 рубля, минус 3%) и Волгограде (2170 рублей, плюс 2%).

"Из 2,619 тысячи рублей, которые российская семья в среднем тратит на подготовку к школе, больше всего уходит на рюкзак. Его стоимость в среднем 1,215 тысячи рублей. На втором месте в списке трат школьная форма - в среднем 1,08 тысячи рублей. Пенал в среднем стоит 324 рубля. Однако в ряде городов школьная форма - основная затратная статья для родителей", - рассказали в "Авито". Дороже всего школьная форма обходилась Иркутске (1,356 тысячи рублей), дешевле всего в Ижевске (741 рубль).