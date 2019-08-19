Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам из космоса

"Такие аномалии возникали за несколько дней до землетрясения. В зависимости от времени суток и других геофизических условий могут наблюдаться как положительные - увеличение электронной концентрации, так и отрицательные аномалии. Были разработаны технологии автоматического распознавания таких аномалий в ионосфере, появляющихся перед землетрясениями", - отметил Пулинец.