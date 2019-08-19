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РИА Новости

Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам из космоса

03:24 19.08.2019 (обновлено: 05:14 19.08.2019)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Российские и американские ученые совместно разработали автоматизированную систему мониторинга предвестников землетрясений по космическим снимкам, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
"Разработана автоматизированная технология для идентификации аномалий по имеющимся снимкам с метеорологических космических аппаратов. Однако для анализа поступающих данных необходима отдельная служба, которой нет ни в одной стране мира", - сообщил ученый.
По его словам, необычные ионосферные аномалии над районами, в которых впоследствии произошли землетрясения, первыми заметили советские ученые, проанализировав данные со спутника "Интеркосмос-19" в 1980-е годы.
"Такие аномалии возникали за несколько дней до землетрясения. В зависимости от времени суток и других геофизических условий могут наблюдаться как положительные - увеличение электронной концентрации, так и отрицательные аномалии. Были разработаны технологии автоматического распознавания таких аномалий в ионосфере, появляющихся перед землетрясениями", - отметил Пулинец.
По его словам, в последующем ученые зафиксировали появление тепловых аномалий в областях сейсмической активности, что тоже можно обнаружить со спутников. Аномалии происходили на разных высотах – от поверхности земли до верхней кромки облаков. "Сами аномалии никакими другими событиями не объяснялись", - рассказал ученый.
В итоге российскими и американскими учеными совместно разработана физическая модель предвестников землетрясений, а также методы их обнаружения по спутниковым снимкам, пояснил он.
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