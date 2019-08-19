Ученый назвал насекомых, способных опылять растения, кроме пчел

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов прокомментировал данные о массовой гибели пчел, отметив, что вряд ли они исчезнут окончательно, но даже в этом случае опылять растения могут другие насекомые, в том числе мухи.

В начале лета в Рязанской, Воронежской и Саратовской областях массово гибли пчелы. По мнению специалистов, основная причина этого - бесконтрольное применение пестицидов. В последние годы ученые фиксируют стремительное сокращение численности домашних и диких пчел на всех континентах. За пять - десять лет популяции диких пчел сократились на 25-30%, а численность домашних пчел в США только за 2015 год уменьшилась вдвое. Причинами массовой гибели пчел называют глобальное потепление, паразитических клещей из рода Varroa, пестициды и загадочный "синдром коллапса колоний", при котором рабочие пчелы внезапно бросают матку и покидают улей.

"При упоминании насекомых-опылителей большинство неспециалистов, скорее всего, представят пчел и, возможно, бабочек. Хотя питаться на цветах и участвовать в переносе пыльцы могут представители и многих других отрядов, среди которых стоит прежде всего упомянуть жуков, мух и перепончатокрылых (ос и муравьев). Есть и совсем экзотические растения, опыляемые рукокрылыми и птицами", - сказал РИА Новости ученый.

Гомыранов уточнил, что медоносная пчела - один из видов огромного надсемейства Apoidea, в которое ученые объединяют пчел, шмелей, а также множество других общественных и одиночных видов. Они являются наиболее эффективными распространителями пыльцы, но для природных сообществ важны все пчелы, а не только разводимые в ульях.

"В последнее десятилетие среди ученых растет понимание важности других насекомых-опылителей. Например, эффективность опыления двукрылыми, как считается, может возрастать за счет более частого посещения цветков и из-за более стабильной численности в течение сезона", - отметил собеседник агентства.