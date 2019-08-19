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РИА Новости

ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры

03:10 19.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМолодой человек играет в League of Legends
Молодой человек играет в League of Legends
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Молодой человек играет в League of Legends. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, в видеоигры никогда не играли 48% россиян, 33% перестали в них играть. Еще 19% опрошенных увлекаются этим и сейчас, из них 40% - представители молодежи от 18 до 24 лет.
Как показали результаты опроса, из тех, кто увлечен видеоиграми, 46% играют несколько раз в неделю, в основном это респонденты от 35 до 44 лет. Каждый день играют 23%, несколько раз в месяц - 18%, один раз в месяц и реже - 12%. Отмечается, что чаще всего опрошенные используют для игры мобильный телефон (48%), на втором месте компьютер (41%), на третьем - ноутбук (24%).
Согласно результатам исследования, 40% граждан считают, что качество российских видеоигр улучшается, 21% полагают, что не меняется, еще 15% не знают о российских видеоиграх, лишь 3% указали, что они ухудшаются.
Респонденты чаще всего играют за Россию (17%), если играют в спортивные, военные или пилотажные симуляторы, реже за Великобританию, Польшу и Украину (по 1% соответственно), 68% ответили, что не играют в такого рода игры.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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