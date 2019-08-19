США используют санкции против России в своих целях, заявил премьер Саксонии

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер призвал отменить антироссийские санкции, отметив, что США используют эти ограничения в своих целях. Свое мнение политик высказал в интервью берлинской газете Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер призвал отменить антироссийские санкции, отметив, что США используют эти ограничения в своих целях. Свое мнение политик высказал в интервью берлинской газете B.Z

"Мы хотим урегулирования конфликта (на востоке Украины. – прим. ред.), в котором почти ежедневно гибнут люди. Вопрос только в том, какими средствами. Мы видим, что санкции (против России. – прим. ред.) ни к чему не привели", - заявил Кречмер.

Антироссийские ограничения используются некоторыми странами в своих экономических интересах, считает политик. В качестве примера он привел попытки США помешать строительству "Северного потока — 2".

"Мы хотим "Северный поток — 2", мы хотим отмены санкций. Необходимо сохранять диалог и двигаться навстречу друг другу", - добавил Кречмер, напомнив, что санкции вредят отношениям Москвы и Берлина.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

"Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. ФРГ и Австрия поддерживают российский проект, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива. Также за строительство газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций одного из подрядчиков строительства.

Литва, Латвия и Польша критикуют "Северный поток – 2", называя проект политически мотивированным. Кроме того, против строительства выступает Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу. Более того, в американском конгрессе подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против участников проекта.