В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Национальный архив безопасности в США Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.

Согласно докладу от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после катастрофы американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв. Свои выводы они строили на основании снимков масштабных разрушений на четвертом энергоблоке ЧАЭС.

"Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека", - написал ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря Мортон Абрамовиц.

По его словам, дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек, а ночная — 25-35. Абрамовиц отметил, что 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, поэтому днем около реактора было примерно двести человек, а ночью — до 70.

Утверждалось, что "все находившиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва либо погибли сразу, либо получили такие дозы радиации, которые не являются совместимыми с жизнью".

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока.

У 134 человек, среди которых технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, диагностировали острую лучевую болезнь. Двадцать восемь из них умерли в первые месяцы после случившегося. Один сотрудник ЧАЭС погиб в момент взрыва, еще один скончался в припятской больнице вскоре после катастрофы.

Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине — 50 тысяч квадратных километров.

Также пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.