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РИА Новости

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

02:41 19.08.2019 (обновлено: 07:44 19.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкГород Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Согласно докладу от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после катастрофы американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв. Свои выводы они строили на основании снимков масштабных разрушений на четвертом энергоблоке ЧАЭС.

"Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека", - написал ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря Мортон Абрамовиц.

По его словам, дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек, а ночная — 25-35. Абрамовиц отметил, что 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, поэтому днем около реактора было примерно двести человек, а ночью — до 70.
Утверждалось, что "все находившиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва либо погибли сразу, либо получили такие дозы радиации, которые не являются совместимыми с жизнью".
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
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В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока.
У 134 человек, среди которых технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, диагностировали острую лучевую болезнь. Двадцать восемь из них умерли в первые месяцы после случившегося. Один сотрудник ЧАЭС погиб в момент взрыва, еще один скончался в припятской больнице вскоре после катастрофы.
Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине — 50 тысяч квадратных километров.
Также пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, России, Украины подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них эвакуировали.
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Обсудить 32
Чернобыльская АЭССССРСШАВ мире
Популярные комментарии
Да какой "секретный доклад"? Миша, ну тот который "перестройка, гласность, ускорение.." в рекламе пиццы, сам все и рассказал. А этот доклад немножко приукрасили жутью, и выкинули в СМИ. Сейчас все то, что связано с Россией в негативе, все в тренде.
19 августа, 06:44
БНБрутал Натурал
4800002
А сколько тысяч погибло на Фукусиме?
19 августа, 03:07
VPVassya Pupkind
4200020
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