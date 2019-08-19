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РИА Новости

Адмирал объяснил отличия военных флотов России и США

02:08 19.08.2019 (обновлено: 05:18 19.08.2019)
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Бывший командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН прокомментировал статью в издании The National Interest, посвященную сравнению ВМФ России и США.
Ранее The National Interest опубликовал материал, в котором говорилось, что флоты России и США представляют собой "противоположности": Соединенные Штаты предпочитают крупные корабли, способные преодолевать большие расстояния, в то время как Москва пошла по пути строительства небольших кораблей.
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Адмирал напомнил, что исторические и географические особенности лишили Россию прямых выходов к океанам, за исключением Тихого. Учитывая данный фактор, руководство ВМФ приняло решение пойти по пути строительства небольших и мобильных кораблей и подлодок, пояснил он.
"А американцы пошли по другому пути. Они строили емкие корабли, на которых можно было перебрасывать не только людей, но и авиацию. И вместе с Японией пошли по пути строительству авианосцев", - отметил Комоедов. По его словам, это стало возможным благодаря наличию у этих стран прямых выходов в Тихий и Атлантический океаны.
"У нас закрытый участок на Балтике, закрытые черноморский и средиземноморский театры военных действий. Тихоокеанский флот – единственный, который способен на прямое развертывание в Тихом океане с Камчатки. Остальные зоны – проливные. Так исторически и географически сложилось", - рассказал адмирал.
Перед советским флотом стояла задача противодействовать силам иностранных флотов, в связи с чем страна шла по пути создания ракетоносных кораблей – эсминцев, крейсеров, подлодок, пояснил он.
"Мы разрабатывали эффективные операции против авианосных групп", - заключил Комоедов.
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Военно-морские силы СШАВладимир КомоедовРоссияСШАВМФ РФВ мире
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