США осудили крупный теракт на свадьбе в Афганистане

На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США осуждают теракт на свадьбе в Афганистане, за который взяла ответственность террористическая группировка "Исламское государство"*, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы категорически осуждаем варварский взрыв, который устроило ИГ* на свадьбе в Кабуле и который унес около 63 жизней и привел к ранению сотен человек. США поддерживают правительство и народ Афганистана", - написал Болтон в Twitter.

Аналогичное заявление распространила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. "Афганский народ заслуживает будущего, в котором не будет места террору. Поэтому пришло время всем афганцам присоединиться к мирному процессу и выстроить единый фронт против угрозы ИГ*", - заявила Ортагус.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.

Радикальное движение "Талибан", с которым США ведут переговоры, отрицает свою причастность к атаке.