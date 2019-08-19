Иранский танкер покинул Гибралтар

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Задержанный иранский танкер Grace1 покинул Гибралтар, сообщает местная телерадиовещательная корпорация Задержанный иранский танкер Grace1 покинул Гибралтар, сообщает местная телерадиовещательная корпорация GBC News

Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что танкер может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.

"После 46 дней в водах Гибралтара, вызвав международный инцидент с Ираном, Adrian Darya, бывший Grace 1, покидает (территорию - ред.)", - говорится в сообщении в Twitter.

По информации газеты Wall Street Journal , сменивший название танкер отплыл около 23 часов по местному времени (примерно 00.00 мск).

Ранее замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщил, что танкер по запросу владельца судна направится в Средиземное море под флагом Ирана под названием Adrian Darya.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.