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РИА Новости

Иранский танкер покинул Гибралтар

01:06 19.08.2019 (обновлено: 04:59 19.08.2019)
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© AP Photo / Marcos MorenoНефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
© AP Photo / Marcos Moreno
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Задержанный иранский танкер Grace1 покинул Гибралтар, сообщает местная телерадиовещательная корпорация GBC News.
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что танкер может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
"После 46 дней в водах Гибралтара, вызвав международный инцидент с Ираном, Adrian Darya, бывший Grace 1, покидает (территорию - ред.)", - говорится в сообщении в Twitter.
По информации газеты Wall Street Journal, сменивший название танкер отплыл около 23 часов по местному времени (примерно 00.00 мск).
Ранее замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщил, что танкер по запросу владельца судна направится в Средиземное море под флагом Ирана под названием Adrian Darya.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
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