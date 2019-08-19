На Азорских островах совершил жесткую посадку Boeing 757

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил в субботу жесткую посадку на Азорских островах в Португалии, поврежден его фюзеляж, сообщает специализированный сайт Airlive.
Лайнер авиакомпании Delta Airlines получил повреждения корпуса после жесткого приземления в аэропорту города Понта-Делгада.
Самолет направлялся из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. При этом обратный рейс авиакомпания решила отменить.
Сайт не уточняет, есть ли пострадавшие при происшествии.