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РИА Новости

На Азорских островах совершил жесткую посадку Boeing 757

00:51 19.08.2019 (обновлено: 05:04 19.08.2019)
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© Flickr / daspaddyСамолет Boeing 757
Самолет Boeing 757
© Flickr / daspaddy
Самолет Boeing 757. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил в субботу жесткую посадку на Азорских островах в Португалии, поврежден его фюзеляж, сообщает специализированный сайт Airlive.
Лайнер авиакомпании Delta Airlines получил повреждения корпуса после жесткого приземления в аэропорту города Понта-Делгада.
Самолет направлялся из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. При этом обратный рейс авиакомпания решила отменить.
Сайт не уточняет, есть ли пострадавшие при происшествии.
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