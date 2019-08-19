Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс. Парламент Мексики уже ратифицировал соглашение, процедура ратификации запущена и в Канаде.