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РИА Новости

Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой

00:48 19.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой.
Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс. Парламент Мексики уже ратифицировал соглашение, процедура ратификации запущена и в Канаде.
"Если она (спикер палаты представителей Нэнси Пелоси — ред.) хочет внести это на голосование, то она получит подавляющую поддержку обеих партий", - сказал Трамп.
"Это легко сделать, это будет полностью двухпартийной (инициативой). Всем это нужно", - заверил президент США.
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