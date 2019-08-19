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РИА Новости

Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом

00:45 19.08.2019
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© AP Photo / Risto BozovicВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Risto Bozovic
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.
Журналисты спросили, не хочет ли Трамп сменить Пенса в качестве кандидата на выборах. "Я не стану об этом раздумывать", - сказал Трамп.
"Нет, я очень доволен Майком Пенсом. Майк Пенс - прекрасный вице-президент", - добавил американский президент.
У Трампа пока нет серьезных соперников в борьбе за выдвижение президентом на второй срок от Республиканской партии. Выбор кандидата в вице-президенты является прерогативой кандидата партии на высший пост.
Вице-президент США Майк Пенс
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