Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.

Журналисты спросили, не хочет ли Трамп сменить Пенса в качестве кандидата на выборах. "Я не стану об этом раздумывать", - сказал Трамп.

"Нет, я очень доволен Майком Пенсом. Майк Пенс - прекрасный вице-президент", - добавил американский президент.