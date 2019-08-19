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РИА Новости

Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет

00:43 19.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что спада в экономике США в ближайшее время не будет.
"Я не вижу рецессии. Правда, мир сейчас в рецессии. Хотя нет, это слишком сильное заявление", - сказал Трамп журналистам. По его словам, потребители в США "нагрузились деньгами".
Трамп отметил, что экономисты тоже его поддерживают. "Большая часть из них говорит, что у нас не будет рецессии", - сказал Трамп.
При этом, по словам Трампа, он "готов" к рецессии. "Я к этому готов. Мы можем много чего сделать", - заявил президент США.
"Если замедлится, то потому, что мне пришлось иметь дело с Китаем и другими странами. Когда все это нормализуется, у нас будет не экономика, а ракета", - добавил Трамп.
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Рынки в США демонстрируют нестабильность - только за 14 августа они упали на 3%. Также доходность двухлетних американских облигаций временно превышала процент по 10-летним бондам. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда ниже, чем долгосрочных, и "отрицательная кривая доходности" часто истолковывается как предвестник экономического спада.
Тем временем Трамп на прошедшей неделе обрушился с новой критикой на американский центробанк — Федеральную резервную систему, которая, по мнению президента, слишком медленно понижает учетную ставку и тем самым недостаточно стимулирует экономику.
Другой причиной для беспокойства остается торговая война США с Китаем. Трамп отложил введение ряда ввозных пошлин с 1 сентября до 15 декабря, однако импортеры опасаются роста потребительских цен при отсутствии соглашения с КНР по торговле.
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