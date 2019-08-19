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РИА Новости
Война в Сирии

Источник: сирийские военные окружили город Хан-Шейхун

00:41 19.08.2019 (обновлено: 01:01 19.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские военные
Сирийские военные
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен армией, передает источник РИА Новости с места событий.
Ранее газета al-Watan сообщила, что сирийская армия вошла в Хан-Шейхун, в котором находятся террористы "Джебхат ан-Нусры"*, а также союзных ей группировок боевиков.
"Сирийская армия взяла контрольно-пропускной пункт Аль-Факир на северо-западной окраине города Хан-Шейхун", - сказал собеседник агентства.
Хан-Шейхун, по словам источника, окружен сирийской армией с севера и запада.
Ранее сообщалось о том, что сирийская армия окружает Хан-Шейхун, расположенный на трассе M5 Дамаск-Алеппо, с запада и востока. Сейчас жители двух городов вынуждены объезжать город через пустыню, так как большая часть трассы M5 проходит через Идлиб, удерживаемый бандформированиями.
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Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию после того, как боевики в нарушение перемирия, воспользовавшись затишьем, попытались атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииХан-ШейхунСирия
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