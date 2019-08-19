Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от акций против американских судов.

"Они не забирали наши суда, и лучше пусть они этого не делают и впредь", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, Иран "хочет говорить" с США по вопросу об иранском танкере, задержанном в Гибралтаре по подозрению в нарушении санкций против Сирии.

"Они (Иран) не знают, как начать (переговоры), потому что они гордый народ", - отметил Трамп.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.