Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США идут "очень хорошие" переговоры с талибами.

"Мы ведем очень хорошие переговоры с "Талибаном". Мы ведем очень хорошие переговоры с афганским правительством", - сказал журналистам Трамп перед возвращением в Вашингтон из отпуска в Нью-Джерси.

Президент США также отметил, что его целью является сокращение численности войск в Афганистане ниже 13 тысяч человек и сохранение "очень значительного" присутствия разведки в этой стране.

США ведут переговоры с талибами, в которых не участвует правительство Афганистана, однако заявляют, что афганские власти должны участвовать в урегулировании в стране.

"Посмотрим, что будет. Мы сократили (присутствие) до примерно 13 тысяч человек и сократим его еще немного, а потом решим (оставаться ли дальше в Афганистане)", - сказал Трамп.