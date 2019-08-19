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РИА Новости

Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами

00:19 19.08.2019 (обновлено: 00:30 19.08.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США идут "очень хорошие" переговоры с талибами.
"Мы ведем очень хорошие переговоры с "Талибаном". Мы ведем очень хорошие переговоры с афганским правительством", - сказал журналистам Трамп перед возвращением в Вашингтон из отпуска в Нью-Джерси.
Президент США также отметил, что его целью является сокращение численности войск в Афганистане ниже 13 тысяч человек и сохранение "очень значительного" присутствия разведки в этой стране.
США ведут переговоры с талибами, в которых не участвует правительство Афганистана, однако заявляют, что афганские власти должны участвовать в урегулировании в стране.
"Посмотрим, что будет. Мы сократили (присутствие) до примерно 13 тысяч человек и сократим его еще немного, а потом решим (оставаться ли дальше в Афганистане)", - сказал Трамп.
Президента США спросили, как он может доверять талибам на переговорах после того, как в Афганистане произошел очередной теракт. "Я никому не верю на слово, в Афганистане продолжается ужасная ситуация", - заявил Трамп.
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Дональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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