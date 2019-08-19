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РИА Новости

Определены регионы России с самым доступным бензином

00:17 19.08.2019 (обновлено: 06:21 19.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС
© РИА Новости / Павел Лисицын
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АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Москвы и Ненецкого автономного округа на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем в других регионах России, меньше всего топлива могут приобрести жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
Чтобы оценить доступность автомобильного топлива, эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основе данных Росстата рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России.
В результате составлен рейтинг доступности бензина для населения. Объем топлива, который можно купить на заработную плату, определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года.
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Лидеры рейтинга

В число лидеров рейтинга входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату, которая заметно выше среднероссийской, можно приобрести 2080 литров бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1798 литров), третье – Ненецкий автономный округ (1609 литров).
Еще в десяти регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров АИ-92. К ним относятся Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатка, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и Коми.
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
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Аутсайдеры

Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Это объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими зарплатами.
На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии – 520 литров, в Кабардино-Балкарии– 525 литров.
Среди аутсайдеров также Адыгея (547 литров), Ивановская область (547 литров), Калмыкия (548 литров), Северная Осетия – Алания (556 литров), Алтайский край (557 литров), Тамбовская область (558 литров), Чечня (558 литров).
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Доступный не значит дешевый

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 39,62 рубля за литр в Челябинской области до 56 рублей за литр на Чукотке. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне.
Бензин марки АИ-92 в конце июля 2019 года стоил больше 50 рублей за литр на Чукотке, в Якутии и Магаданской области, однако во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина.
В десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин АИ-92 также входят Камчатка (47,41 рубля за литр), Ненецкий автономный округ (45,64 рубля), Севастополь (45,41 рубля), Крым (45,33 рубля), Сахалин (44,69 рубля), Калининградская область (44,48 рубля), Адыгея (44,33 рубля за литр).
В лидирующей группе с самыми низкими ценами на автомобильное топливо представители разных федеральных округов. Минимальная стоимость АИ-92 в конце июля 2019 года зафиксирована в Челябинской области (39,62 рубля за литр). Еще в шести регионах цена этой марки бензина была ниже 41 рубля за литр - это Томская область, Ингушетия, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская и Калужская области.
Авторы исследования отмечают, что в ряде регионов с относительно дешевым бензином его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами в этих регионах.
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Динамика цен

В среднем по России за семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%, в то время как индекс потребительских цен в России за этот период составил 102,7%. Таким образом, темпы роста цен на бензин были ниже инфляции, в то время как предыдущие два года наблюдалась обратная ситуация.
В десяти российских регионах средние цены на бензин марки АИ-92 снизились по сравнению с концом 2018 года. Такая ситуация в Забайкалье, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, на Сахалине, в Севастополе, Туве, Дагестане, Амурской и Иркутской областях.
Наиболее существенно цены на топливо выросли в Мордовии и Кировской области, где АИ-92 за семь месяцев 2019 года подорожал на 4,1%.
Эксперты полагают, что за счет административных методов сдерживания рост цен на бензин по итогам 2019 года будет примерно соответствовать инфляции, то есть составит не более 4-5%. При этом рост заработной платы, учитывая ее динамику в первом полугодии, может составить в среднем по стране около 7%. Таким образом, доступность бензина должна вырасти, но в разных регионах ситуация не одинаковая.
В некоторых субъектах федерации рост заработной платы существенно опережает по темпам среднероссийский показатель – например, в Костромской, Магаданской, Кемеровской, Липецкой, Сахалинской областях, Севастополе и Туве зарплата по итогам января-мая 2019 года выросла более чем на 10%. В таких регионах доступность бензина может увеличиться в большей степени, чем в других.
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
Рейтинг по доступности бензина для населения
00:00РИА Новости
Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Да, да...У бедных Дагестанцев нет денег на бензин, у них только хватает на Бентли и Мазерати чтоб гарцевать по Москве...
19 августа, 02:27
Дольчик Габанов
5030002
Я на свою зарплату могу купить около 500 литров. С 2017 года зарплата не выросла. Работаю на оборонном предприятии в Красноярске. Видать Путин не зря хвастался эффективным оборонным бюджетом - за мой счет
19 августа, 03:56
wwerthvfy12
4500203
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