Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если власти КНР прибегнут к насилию в ситуации с протестами в Гонконге, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.

Трамп сказал журналистам, что считает председателя КНР Си Цзиньпина "очень талантливым человеком".

"Думаю, если бы он встретился с протестующими, то они бы очень скоро что-то решили. Это оказывает давление на торговую сделку - … если он сделает что-то насильственное", - заявил Трамп.

"Я бы хотел, чтобы все сработало. Думаю, что есть большой шанс на это", - добавил американский президент. Он отметил, что "поддерживает свободу и демократию".