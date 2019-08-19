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РИА Новости

Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем

00:10 19.08.2019
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если власти КНР прибегнут к насилию в ситуации с протестами в Гонконге, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.
Трамп сказал журналистам, что считает председателя КНР Си Цзиньпина "очень талантливым человеком".
"Думаю, если бы он встретился с протестующими, то они бы очень скоро что-то решили. Это оказывает давление на торговую сделку - … если он сделает что-то насильственное", - заявил Трамп.
"Я бы хотел, чтобы все сработало. Думаю, что есть большой шанс на это", - добавил американский президент. Он отметил, что "поддерживает свободу и демократию".
"У нас очень субстантивные переговоры с Китаем", - сказал Трамп.
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Протесты в ГонконгеДональд ТрампГонконгКитайСШАВ мире
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