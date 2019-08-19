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РИА Новости

В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна

00:09 19.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Почти 170 человек эвакуировано в Приморье из-за паводка после тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Тайфун принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках. В воскресенье сообщалось о подтоплении около 1,5 тысячи придомовых территорий и почти 300 домов. Режим ЧС введен в семи районах Приморья. Утром в воскресенье МЧС информировало, что
"Электроснабжение населенных пунктов восстановлено. Подтоплено более 415 домов и 1250 придомовых территорий. Эвакуировано почти 170 человек, 25 из них находятся в пунктах временного размещения", – говорится в сообщении.
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
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