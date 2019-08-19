В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Почти 170 человек эвакуировано в Приморье из-за паводка после тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.

Тайфун принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках. В воскресенье сообщалось о подтоплении около 1,5 тысячи придомовых территорий и почти 300 домов. Режим ЧС введен в семи районах Приморья. Утром в воскресенье МЧС информировало, что