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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: сирийская армия вошла в Хан-Шейхун, ликвидировав нескольких боевиков

00:08 19.08.2019 (обновлено: 07:57 19.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственной армии Сирии
Военнослужащий правительственной армии Сирии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий правительственной армии Сирии. Архивное фото
КАИР, 19 авг – РИА Новости. Сирийская армия вошла в город Хан-Шейхун, контролируемый "Джебхат ан-Нусрой"*, а также союзными ей группировками боевиков, сообщает газета al-Watan со ссылкой на свои источники с места событий.
"Армия вошла в город Хан-Шейхун с северо-запада, многие террористы ликвидированы, десятки спасаются бегством", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что сирийская армия с запада и востока окружает город Хан-Шейхун, расположенный на трассе M5 Дамаск-Алеппо и контролируемый боевиками. Сейчас жители двух городов пользуются объездными дорогами в пустыне, так как большая часть трассы M5 проходит через Идлиб, удерживаемый бандформированиями.
Аль-Хубайт был освобожден армией от отрядов террористической группировки "Джебхат ан-Нусры"* 11 августа.
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После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииХан-ШейхунСирия
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