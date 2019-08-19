В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские таможенники на некоторых пунктах пропуска через госграницу начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан, соответствующие меры прописаны в утвержденных правительством правилах карантинного фитосанитарного контроля, которые вступают в силу с 19 августа.

Теперь в определенных пограничных пунктах пропуска таможенники смогут проводить фитосанитарный контроль. Как уточняет "Российская газета" , по утвержденным правилам будут проверять багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили.

Продукцию с высоким уровнем фитосанитарного риска (включая свежие огурцы и помидоры, арбузы, дыни, цветы для букетов) можно провозить через таможенную границу Евразийского экономического союза без фитосанитарных сертификатов в том случае, если она отправляется почтой или находится в ручной клади пассажиров. При этом количество такой продукции не должна превышать пяти килограммов, без сертификатов также нельзя провозить семена, семенной материал и картофель.

Кроме того, фитосанитарный сертификат не нужен при ввозе не более трех букетов или не более 15 цветов.