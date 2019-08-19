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РИА Новости

В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей

00:31 19.08.2019 (обновлено: 08:49 19.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТаможня
Таможня
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Таможня. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские таможенники на некоторых пунктах пропуска через госграницу начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан, соответствующие меры прописаны в утвержденных правительством правилах карантинного фитосанитарного контроля, которые вступают в силу с 19 августа.
Теперь в определенных пограничных пунктах пропуска таможенники смогут проводить фитосанитарный контроль. Как уточняет "Российская газета", по утвержденным правилам будут проверять багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили.
Продукцию с высоким уровнем фитосанитарного риска (включая свежие огурцы и помидоры, арбузы, дыни, цветы для букетов) можно провозить через таможенную границу Евразийского экономического союза без фитосанитарных сертификатов в том случае, если она отправляется почтой или находится в ручной клади пассажиров. При этом количество такой продукции не должна превышать пяти килограммов, без сертификатов также нельзя провозить семена, семенной материал и картофель.
Кроме того, фитосанитарный сертификат не нужен при ввозе не более трех букетов или не более 15 цветов.
Как отметила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, для рядовых граждан "ничего не поменялось", а прописанные в правительственном постановлении правила уже действуют последние два года.
Покупатели в супермаркете
4 августа, 12:14РИА Новости
Россия не может полностью заместить импортные продукты, считают в ТПП
39962960
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Пусть таможня лучше расскажет, как у них под носом вагоны с незаконно вырубленным лесом в Китай проскакивают.
19 августа, 05:55
Власов Юрий
5220104
Дело не в подражании, а в том, что наши "оппозиционеры" считают и называют США, как и Запад в целом, оплотом демократии, когда же у нас начинают вводить ограничения, которые составляют от силы одну сотую тех запретов и ограничений, что есть на в "цивилизованных", по их мнению, странах, у нас сразу почему-то поднимается дикий визг. В плане того же интернета, мессенджеров в США ограничений столько, что болотникам и в страшном сне не снилось.
19 августа, 06:34
pNpumba N
700005
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