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РИА Новости
Культура

Том Хиддлстон раскрыл новые подробности сериала про Локи

04:01 19.08.2019
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© AFP 2019 / Andrew CowieАктер Том Хиддлстон на премьере фильма "Тор 2: Царство тьмы" в Лондоне, Великобритания
Актер Том Хиддлстон на премьере фильма Тор 2: Царство тьмы в Лондоне, Великобритания
© AFP 2019 / Andrew Cowie
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Британский актер Том Хиддлстон поделился новыми подробностями сериала про Локи в недавнем интервью MTV News.
Он рассказал, что в новом сериале будет шесть серий (каждая по часу). По его словам, в фильме будет много юмора, а Локи начнет сериал таким, каким он был в конце "Мстителей: Эра Альтрона".
"Я его играю уже 10 лет, с ума можно сойти. Когда шоу выйдет, мне будет 40 лет, а в кастинге я участвовал, когда мне было 29, это огромный кусок жизни….Но у меня такое чувство, что я теперь хорошо знаю этого персонажа, и аудитория тоже его знает. Для меня самое увлекательное в этой роли – сыграть моего героя достоверно, показать, как новые задачи меняют его", - сказал Хиддлстон.
Он отметил, что в сериале у Локи будет много "великолепных противников".
Предположительно, проект выйдет на стриминговом сервисе весной 2021 года.
Кадр из фильма Тор
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