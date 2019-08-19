Том Хиддлстон раскрыл новые подробности сериала про Локи

Он рассказал, что в новом сериале будет шесть серий (каждая по часу). По его словам, в фильме будет много юмора, а Локи начнет сериал таким, каким он был в конце "Мстителей: Эра Альтрона".

"Я его играю уже 10 лет, с ума можно сойти. Когда шоу выйдет, мне будет 40 лет, а в кастинге я участвовал, когда мне было 29, это огромный кусок жизни….Но у меня такое чувство, что я теперь хорошо знаю этого персонажа, и аудитория тоже его знает. Для меня самое увлекательное в этой роли – сыграть моего героя достоверно, показать, как новые задачи меняют его", - сказал Хиддлстон.