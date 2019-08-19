Обратный эффект: Россия заработала миллиард долларов на санкциях США

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ограничения Белого дома против Ирана и Венесуэлы привели к острому дефициту тяжелых сортов нефти. Его с готовностью восполняет Россия, но в условиях резко возросшего спроса сырья на всех не хватает. В очередь встали и американские, и европейские НПЗ. Аналитики между тем подcчитали: на неуемном желании Вашингтона решать все вопросы с помощью санкций российские нефтяные компании уже заработали миллиард долларов.

Не плюй в колодец

В мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения и вновь ввели санкции против Ирана, включая вторичные (в отношении стран, ведущих бизнес с Тегераном). Им запретили покупать иранскую нефть. Исключение сделали для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Но только до мая 2019-го, после чего Белый дом отказался продлевать эти послабления.

Санкции против Венесуэлы действуют с января 2019-го. Счета крупнейшей нефтяной корпорации страны PDVSA заблокированы. Кроме того, запрещен экспорт и реэкспорт разбавителей нефти.

В результате рынок столкнулся с острейшим дефицитом тяжелой высокосернистой нефти. Ситуацию осложнило и то, что, выполняя условия венских договоренностей по сокращению объемов добычи, страны ОПЕК снизили поставки в первую очередь тяжелых сортов — как более дешевых.

И главным экспортером высокосернистого сырья стала Россия. Альтернативой венесуэльским поставкам могла бы стать нефть из Саудовской Аравии, близкая по химическому составу. Но саудиты еще в январе заявили, что наращивать добычу в связи с санкциями против боливарианской республики не собираются.

Поставки "на стероидах"

Первыми за российской нефтью встали в очередь американские НПЗ. Поскольку импорт из Венесуэлы рухнул с 550 тысяч баррелей в день до 80 тысяч, перед нефтеперерабатывающими заводами Мексиканского залива и Восточного побережья США, спроектированными под переработку тяжелой сернистой нефти, замаячила перспектива остановки. Пострадали все ключевые игроки — Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron.

Уже к апрелю закупки американцами российского сырья вышли на рекордные объемы. По данным Caracas Capital Markets Расса Даллена, в первой половине мая 13 судов из России доставили в США почти пять миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.

В планах американских НПЗ — утроить ежемесячное потребление российской нефти. "В последнее время поставки из России растут как на стероидах", — констатируют аналитики.

Срочно искать замену пропавшей с рынка сернистой нефти пришлось и европейским заводам, ориентированным на переработку тяжелых сортов. Из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы рынок лишился почти 800 тысяч баррелей в сутки.

По информации Refinitiv Eikon, с октября по март Саудовская Аравия снизила экспорт сернистых сортов в Европу почти вдвое, Ирак — более чем на 40 процентов. Недоступность иранской и венесуэльской нефти привела к тому, что европейские покупатели буквально дерутся за российскую Urals, отмечает Reuters.

"Все нефтеперерабатывающие заводы ищут Urals или ее аналоги, — признал в интервью Reuters представитель одного из европейских нефтетрейдеров. — И очевидно, что этой нефти на всех не хватает". Вдобавок к этому альтернативные российским поставки обходятся намного дороже.

Миллиард в корзину

Urals традиционно торгуется с дисконтом к Brent. За последние пять лет баррель российской сырой нефти в среднем был на доллар дешевле базового показателя в районе Средиземноморья и на 1,63 доллара — в Северо-Западной Европе, указывают аналитики мониторингового агентства S&P Global Platts.

Ажиотажный спрос и обострившаяся конкуренция за российское сырье обернулись тем, что уже к марту разница между Urals и Brent сократилась на 30 процентов — до минимума с 2013 года. Только за первый весенний месяц российские нефтяники заработали на 140 миллионов долларов больше, чем в октябре, до введения Трампом санкций против Ирана и Венесуэлы.

А уже к августу Urals впервые стала дороже Brent и торгуется с премией к североморскому эталону.

Как подчеркивает Bloomberg, с ноября 2018 по июль 2019-го российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов. Подсчеты основаны на данных с терминалов, программах загрузки российских портов, а также на оценках S&P Global Platts.