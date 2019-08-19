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РИА Новости

Сбить на подлете. Легендарная БМП-3 станет неуязвима для вражеских снарядов

08:00 19.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2015". День второй
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2015. День второй
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Уничтожение управляемых и неуправляемых снарядов, маневренность, универсальность и огневая мощь — модернизированные российские боевые машины пехоты БМП-3 получат системы активной защиты, которые сегодня ставят на танки. Эффективность применения и выживаемость этих машин на поле боя увеличатся в разы. О перспективах обновленной БМП-3 — в материале РИА Новости.

Алюминиевый "танк"

БМП-3, поступившая на вооружение советской армии в 1987-м, признана одной из лучших машин в мире в своем классе. Конструкторам удалось совместить огневую мощь, мобильность и защищенность. БМП-3 универсальна и подходит для различных войсковых подразделений и боевых задач. В распоряжении российских военных сегодня порядка 500 таких машин. Активно закупают их и другие страны, в том числе Ирак, Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты.
В базе машина вооружена 100-миллиметровым орудием — установкой для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-миллиметровой автоматической пушкой. Три 7,62-миллиметровых пулемета: два курсовых размещены в корпусе, еще один — спаренный с пушками — в башне. Благодаря стабилизаторам стрельбы эффективный огонь можно вести даже с воды. Управляют БМП трое членов экипажа, десантный отсек вмещает до семи бойцов.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-3, которую доставили в Москву с полигона Алабино для участия в параде Победы на Красной площади 9 мая
Боевая машина пехоты БМП-3, которую доставили в Москву с полигона Алабино для участия в параде Победы на Красной площади 9 мая
© РИА Новости / Александр Вильф
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Боевая машина пехоты БМП-3, которую доставили в Москву с полигона Алабино для участия в параде Победы на Красной площади 9 мая
При работе над БМП-3 конструкторы учли опыт использования БМП-1 и БМП-2 в ходе войны в Афганистане. Этим машинам критически не хватало защищенности — они были очень уязвимы не только перед гранатометами, но и крупнокалиберными пулеметами моджахедов. После многочисленных потерь легкой бронетехники большинство БМП в Афганистане усилили дополнительной защитой — бронелистами и экранами для прикрытия ходовой части, что сохранило жизнь многим советским солдатам.
© AP Photo / LipchitzСоветские солдаты возле БМП-1 в Афганистане. 8 января 1980
Советские солдаты возле БМП-1 в Афганистане. 8 января 1980
© AP Photo / Lipchitz
Советские солдаты возле БМП-1 в Афганистане. 8 января 1980
К БМП третьего поколения предъявили более жесткие требования. Машина должна была располагать круговой защитой от крупнокалиберных пулеметов и лобовой броней, способной выдержать прямое попадание 30-миллиметровых снарядов с дистанции в несколько сотен метров. Эти задачи конструкторы успешно решили. БПМ стала больше и тяжелее, обрела более мощную броню. При этом для снижения массы вместо стали использовали алюминий.
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Впрочем, над повышением защищенности специалисты работают до сих пор. Так, согласно информации госкорпорации "Ростех", разрабатывается система защиты от баллистических средств поражения, боеприпасов ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, станковых гранатометов СПГ-9, изучаются возможности усиления пассивной защиты.
Кроме того, в ближайшее время бронемашина получит новые системы активной защиты. Тогда снаряды противника не смогут даже долететь до БМП, а будут уничтожены на расстоянии. По словам разработчиков, такие средства повысят живучесть бронетехники более чем в три раза.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРепетиция парада Победы на полигоне в Алабино
Репетиция Парада Победы на полигоне в Алабино
© РИА Новости / Антон Денисов
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Репетиция парада Победы на полигоне в Алабино

Новая тактика

Примечательно, что до последнего времени активной защитой преимущественно оснащались полноразмерные танки. Это, по мнению экспертов, связано с тактикой ведения боевых действий.
"Танки наступают первыми, — пояснил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Согласно боевому уставу, сначала идет боевая линия танков, затем в четырехстах метрах — БМП. Если в спешенном боевом порядке, то сначала танки, в четырехстах метрах — пехота и дальше — БМП. Оснащение БМП системами активной защиты, видимо, связано с тем, что в современных локальных боевых конфликтах такой правильный порядок применяется очень редко. Бои идут на пересеченной местности, в городах, где БМП зачастую оказываются под огнем противотанковых средств противника".
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Напомним, для БМП-3 уже разработан вариант наиболее известного российского комплекса активной защиты "Арена". Принцип его действия заключается в том, что многофункциональная радиолокационная станция, установленная на корпусе бронемашины, сканирует пространство в заданном секторе. При обнаружении приближающегося снаряда система прицеливается и стреляет специальными защитными боеприпасами. Все это происходит в полностью автоматическом режиме, в любых погодных условиях — экипажу нужно только вовремя включить систему.
© РИА Новости / Андрей СтанавовОсновной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской области
Основной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Станавов
Основной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской области
Но есть ограничения. В частности, осколки защитных снарядов могут зацепить пехоту, если солдаты находятся вблизи бронетехники. Разработчики "Арены" утверждают, что опасная зона — 20-30 метров, при этом для самой БМП система угрозы не представляет.
"Арена" способна сыграть негативную роль, — отметил Мураховский. — Поэтому, как правило, машины, оборудованные такими комплексами, действуют вне спешенного боевого порядка, а на некотором удалении".
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкТанки Т-72 Б во время учений "Запад-2017"
Танки Т-72 Б во время учений Запад-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Танки Т-72 Б во время учений "Запад-2017"

Невидимый щит

В госкорпорации "Ростех" не уточнили тип новой системы активной защиты для БМП-3, сославшись на секретность. Будет ли это модернизированная "Арена", либо совершенно новая разработка — неизвестно. Отметим, что российские конструкторы уже создали новое поколение комплекса активной защиты "Афганит", в первую очередь предназначенного для новейших танков семейства "Армата".
"Афганит" — универсальный комплекс защиты, — говорит Мураховский. — На военных парадах мы видели его и на "Армате", и на "Курганце", и на "Бумеранге". Ничто не препятствует его установке на боевые машины предыдущего поколения".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-14 Армата на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-14 "Армата" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Комплекс "Афганит" либо физически уничтожает цели, либо просто выводит их из строя. Радиооптический радар системы состоит из четырех активных фазированных антенных решеток, предупреждающих о приближающихся снарядах. Радары могут засекать снаряды с наземных и воздушных носителей. Система радиоэлектронного подавления сбивает траекторию ракет — с помощью блокирования лазеров и радаров и дымовой завесы. "Афганит" способен задействовать и роботизированную пулеметную установку для поражения подлетающих боеприпасов.
Вполне возможно, что БМП-3 оснастят как раз "Афганитом". Препятствием может стать разве что цена комплекса — сложная и высокотехнологичная система довольно дорогая в производстве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты К-17 "Бумеранг"
Боевая машина пехоты К-17 Бумеранг
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг"
Отметим, что, в отличие от иностранных коллег, отечественные конструкторы занялись комплексами активной защиты в 70-е годы прошлого века и успели уйти далеко вперед. Западные оружейники вплотную приступили к аналогичным разработкам лишь в начале 2000-х. Особенно преуспели в этом израильские инженеры, создавшие комплекс защиты танков Trophy.
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Эта система функционирует примерно по тому же принципу, что и российские КАЗ. Сильная сторона — они безопаснее для пехоты. "Осколочное воздействие здесь резко снижено, — говорит Мураховский. — В Trophy применяется не осколочное поражение подлетающих противотанковых боеприпасов, а так называемая матрица ударных ядер. Но такой комплекс активной защиты, как "Трофи", не работает по бронебойным подкалиберным снарядам — только по низкоскоростным боеприпасам, типа ПТУРов и реактивных противотанковых гранат. "Афганит", в отличие от израильской разработки, поражает все типы боеприпасов ".
© РИА Новости / Андрей СтанавовПоследствия попаданий бронебойных снарядов в боковую проекцию танка
Последствия попаданий бронебойных снарядов в боковую проекцию танка
© РИА Новости / Андрей Станавов
Последствия попаданий бронебойных снарядов в боковую проекцию танка

Удобная платформа

БМП-3 полюбилась военным и даже получила прозвище "королева пехоты". Модернизационный потенциал не исчерпан, и, несмотря на тридцатилетнюю карьеру, машину, очевидно, ждет большое будущее в российской армии. Об этом говорит то, что разработчики предлагают военным сразу несколько вариантов модернизации.
В одном из них конструкторы подошли к изменению конструкции машины кардинально. Так, несколько лет назад была представлена модификация БМП-3М "Драгун". От базовой модели отличается внутренней компоновкой — двигатель перенесен в переднюю часть машины, а десантное отделение оснащено аппарелью. Башня — необитаемая, все агрегаты управления спрятаны внутри корпуса.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-3 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Боевая машина пехоты БМП-3 на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Боевая машина пехоты БМП-3 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
В "Драгуне" экипаж и десант сидят за двигателем, их выживаемость при фронтальном попадании противотанковым снарядом существенно выше. Аппарель позволяет быстрее десантироваться и грузиться в машину.
Еще одна модификация предполагает усиление огневой мощи. Для Сухопутных войск разработан целый зенитный артиллерийский комплекс на базе БМП-3, получивший название "Деривация-СВ". Испытания завершатся в 2020-м. Комплекс представляет собой необитаемый боевой модуль с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров. Это мощное орудие может уничтожать воздушные и наземные цели, применяться в качестве средства прикрытия и поддержки войск.
© Фото : УралвагонзаводКомплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибра 57
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
© Фото : Уралвагонзавод
Комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибра 57
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Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Виктор МураховскийБМП-3РостехРоссияБезопасность
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