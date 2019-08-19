На просвет: придуман способ быстро определять чистоту воды

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с коллегами разработали способ быстрого и эффективного анализа состава воды, который поможет решить проблему промышленного загрязнения окружающей среды, сообщила пресс-служба университета.

Развитие производства, особенно вблизи городов и промышленных зон, меняет окружающую среду и природный состав воды. Это большая проблема, в том числе, и для современной науки, поскольку растет потребность в новых методах определения концентраций токсичных химических элементов и соединений. Такие измерения должны быть универсальными, быстрыми, точными и безопасными как для окружающей среды, так и для людей.

По мнению исследователей из НИТУ "МИСиС" и их коллег из МГУ им. М.В. Ломоносова, распространенные методы не отвечают современным требованиям производительности и универсальности. Чтобы решить эту проблему, ученые предложили использовать поляризационный флуоресцентный анализ (ПФА) для измерения концентрации тяжелых металлов в воде.

"Такой подход обещает сократить время исследования и повысить эффективность измерений. Для теста на основе поляризации флуоресценции были использованы углеродные квантовые точки (УКТ). Это экологически безопасные наночастицы с размерами до 10 нанометров, которые обладают контролируемыми флуоресцентными свойствами. Они стабильны в водной среде и избирательно чувствительны по отношению к катионам меди", — сообщила соавтор исследования, сотрудник НИТУ "МИСиС" Анастасия Якушева.