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РИА Новости

На просвет: придуман способ быстро определять чистоту воды

03:00 19.08.2019
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© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"Электронный след заряженных частиц
Электронный след заряженных частиц
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с коллегами разработали способ быстрого и эффективного анализа состава воды, который поможет решить проблему промышленного загрязнения окружающей среды, сообщила пресс-служба университета.
Развитие производства, особенно вблизи городов и промышленных зон, меняет окружающую среду и природный состав воды. Это большая проблема, в том числе, и для современной науки, поскольку растет потребность в новых методах определения концентраций токсичных химических элементов и соединений. Такие измерения должны быть универсальными, быстрыми, точными и безопасными как для окружающей среды, так и для людей.
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По мнению исследователей из НИТУ "МИСиС" и их коллег из МГУ им. М.В. Ломоносова, распространенные методы не отвечают современным требованиям производительности и универсальности. Чтобы решить эту проблему, ученые предложили использовать поляризационный флуоресцентный анализ (ПФА) для измерения концентрации тяжелых металлов в воде.

"Такой подход обещает сократить время исследования и повысить эффективность измерений. Для теста на основе поляризации флуоресценции были использованы углеродные квантовые точки (УКТ). Это экологически безопасные наночастицы с размерами до 10 нанометров, которые обладают контролируемыми флуоресцентными свойствами. Они стабильны в водной среде и избирательно чувствительны по отношению к катионам меди", — сообщила соавтор исследования, сотрудник НИТУ "МИСиС" Анастасия Якушева.

По ее словам, такой параметр, как поляризация флуоресценции, открывает перспективы для быстрого, простого и эффективного анализа безопасности водной среды. Методика, основанная на ПФА, позволила измерить одновременно более ста проб забора воды, снизить экономические затраты и повысить производительность измерений. Еще одно из ее конкурентных преимуществ – метод подходит для труднодоступных или удаленных источников воды.
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