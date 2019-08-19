Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T22:52Z
https://ria.ru/20190819/1557539839.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152874/45/1528744514_0:281:5400:3319_1036x0_80_0_0_6425e837de5f33d61daa9116bcb11d6c.jpg
РИА Новости
Туризм

Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете

06:51 19.08.2019
8201
© Depositphotos / kastoДевушка спит в салоне самолета
Девушка спит в салоне самолета
© Depositphotos / kasto
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более половины авиапассажиров считают плату за выбор места в самолете бесполезной тратой денег, сообщает Туту.ру.
Сервис провел опрос и узнал у туристов, готовы ли они лететь с большим комфортом, но с дополнительными расходами. В исследовании приняли участие почти 3300 человек: у них спрашивали, платят ли они за выбор места в самолете, если такая возможность предусмотрена авиакомпанией.
Около 2000 респондентов – 58% - назвали эту услугу бесполезной тратой денег. Примерно 18% опрошенных, напротив, часто ею пользуются.
Еще 15% платят за выбор места, если предстоит длительный перелет, а 9% - если путешествуют с ребенком.
Авиабилеты и паспорта
4 августа, 19:21Туризм
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
14338810
ТуризмТуризмтуристыавиакомпаниисамолетыНовости - Туризм
Рекомендуем
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Марш протеста в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек
РИА
Новости
Видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Берлинский кафедральный собор
О "естественном праве". Почему девочкам не надо петь в хоре мальчиков
Таможня
В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Лента
новостей
Белорусские рубли
СМИ назвали крупнейших должников России
Гренландия
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Максим Топилин: "профессии не для женщин" уходят в прошлое
Участницы протеста Hot Mess с фотографией Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке. 8 июля 2019 года
"Молодец, вот 200 долларов". Почему сутенер и друг Клинтона убил себя
Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы
Как ликвидаторы аварии в Чернобыле добиваются жилья и лечения
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2015. День второй
Сбить на подлете. Легендарная БМП-3 станет неуязвима для вражеских снарядов
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Съемка мартовского наводнения в Венгрии. 1940 год
От первого снимка до Instagram-трендов. Разбираетесь ли вы в фотографии?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Нефть дорожает на данных об атаке дронов на саудовское месторождение
08:34Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильников в школах
08:33Посол Ирана подтвердил отплытие танкера с иранской нефтью из Гибралтара
08:31Жителей низинных районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления
08:26Донецкий вокзал впервые за пять лет начал отправлять пригородные поезда
08:14Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:12Под Самарой при столкновении трех легковушек погибли три человека
08:12В Роскачестве рассказали, каким должен быть натуральный майонез
08:09Учения российского флота растянулись почти в два раза из-за НАТО и непогоды
08:05Ракету с роботом Федором установили на стартовый стол Байконура
08:01В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:59Подъем уровня Амура у Хабаровска продолжится до 25-26 августа
07:48В Приморье завели дело о похищениях людей сотрудниками центра реабилитации
07:29СМИ: Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы
07:27Около 40 населенных пунктов в Хабаровском крае оказались в зоне паводка
07:15В Хакасии будут судить мужчину, помогавшего террористам
07:12В Приамурье начались выплаты федеральной помощи пострадавшим от паводка
06:52В Иркутской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
06:51В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом
06:51Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете
Лента новостейМолния