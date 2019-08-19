Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете

Сервис провел опрос и узнал у туристов, готовы ли они лететь с большим комфортом, но с дополнительными расходами. В исследовании приняли участие почти 3300 человек: у них спрашивали, платят ли они за выбор места в самолете, если такая возможность предусмотрена авиакомпанией.