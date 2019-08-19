Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более половины авиапассажиров считают плату за выбор места в самолете бесполезной тратой денег, сообщает Туту.ру.
Сервис провел опрос и узнал у туристов, готовы ли они лететь с большим комфортом, но с дополнительными расходами. В исследовании приняли участие почти 3300 человек: у них спрашивали, платят ли они за выбор места в самолете, если такая возможность предусмотрена авиакомпанией.
Около 2000 респондентов – 58% - назвали эту услугу бесполезной тратой денег. Примерно 18% опрошенных, напротив, часто ею пользуются.
Еще 15% платят за выбор места, если предстоит длительный перелет, а 9% - если путешествуют с ребенком.